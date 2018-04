Clary e Jace in Shadowhunters 3×05 separati da Lilith? Nuove ombre sulla coppia promo

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Rivelazioni e problemi di, sopratutto perin3x05. Nel quinto episodio della stagione, trasmesso la scorsa notte su Freeform - e disponibile in Italia su Netflix da oggi - la protagonista interpretata da Katherine McNamara cerca di capire cos'è successo a, perciò si rivolge all'angelo del sacrificio, Ithuriel, per porgli delle domande.Problemi di cuore per Alec e Magnus. Come già anticipato da Matthew Daddario, il passato dello stregone complicherà le cose tra la. Magnus Bane ha avuto degli amanti. Molti uomini e donne, i cui nomi sono raccolti in una scatola segreta, custodita gelosamente tra i suoi libri. Un segreto che Alec scopre, un po' per invidia, un po' per curiosità. I problemi sentimentali dei Malec sono però minuscoli se confrontati con quelli diin3x05.Mentreè sospettoso nei confronti di ...