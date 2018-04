Civili alla conquista dello spazio | arrivano le officine orbitali

Siria : Sana - 6000 Civili usciti dalla Ghuta in ultime ore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : allarme Unhcr - esodo di massa Civili da Afrin e Ghuta

Siria - 80 mila Civili via dalla Ghuta : 8.41 Sono circa 80 mila i civili che hanno finora lasciato la Ghuta, l'area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). L'Osservatorio afferma che la maggior parte dei civili che hanno lasciato la Ghuta ha attraversato il valico di Wafidin controllato in maniera congiunta dalle forze russe e da quelle governative Siriane.

Dai diritti Civili alla Buona scuola : tutte le tappe della diciassettesima legislatura : È stato pubblicato ieri il report sulla diciassettesima legislatura, appena conclusa. Il monito della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi che fa un bilancio di questi cinque anni: "Tanti i risultati raggiunti in questi anni nel faticoso percorso delle riforme. Non disperdiamo questo impegno".Continua a leggere

Siria : 10mila Civili in fuga dalla Ghuta orientale : In Siria 10.000 civili hanno lasciato oggi la Ghuta orientale, secondo quanto afferma la tv di Stato Siriana. Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclave, ancora in parte controllata dagli ...

Siria : 10 mila Civili in fuga dalla Ghuta - tivù siriana

FABIO CANINO/ La sua sfida sui diritti Civili parte da ‘Prodigio Divino’ (Ballando con le stelle 2018) : FABIO CANINO, conduttore radiofonico di Radio 2 dove ogni weekend conduce Miracolo Italiano nella giuria di Ballando. La sua sfida sui diritti civili passa per la sua azienda agricola.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:59:00 GMT)