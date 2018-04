Ciclismo | le rivelazioni sul doping dei campioni spagnoli

Blastingnews

: LO #SPORT CHE NON CI ?? #Doping Scandalo nel #ciclismo spagnolo dopo le rivelazioni de @elpais_espana. - Sport_Lega : LO #SPORT CHE NON CI ?? #Doping Scandalo nel #ciclismo spagnolo dopo le rivelazioni de @elpais_espana. -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In #Spagna è scoppiata una vera e propria bomba mediatica che porta alla luce una verita' nascosta da troppo tempo nel #iberico. Il noto quotidiano spagnolo El Pais ha pubblicato un articolo, a firma di Carlos Arribas, dove sono riportati stralci della testimonianza rilasciata dal famoso medico García Del Moral al Tas. Tale testimonianza, fino ad ora secretata, era stata rilasciata nel 2016 da Del Moral alla commissione del Tribunale di Arbitrato Sportivo. Si fa luce sulla verita' delnelspagnolo? Potrebbe essere il primo passo verso verita' scomode VIDEO ma che devono essere portate alla luce. In Spagna, come viene definito dagli stessi media iberici, vige un contesto di silenzio quasi omertoso intorno al #, inoltre l'assenza per molto tempo di leggi specifiche sule la lentezza della giustizia sportiva e ordinaria hanno dato adito a molte ...