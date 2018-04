Ciclismo | la Spagna si difende dalle accuse di doping alle Olimpiadi 1996 Cerron | “La

oasport

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ieri Luis Garcia Moral, medico valenciano squalificato a vita per una partecipazione nel sistemadi Lance Armstrong, ha rilasciato una confessione al quotidiano El Pais dichiarando che la nazionale spagnola disu pista era dopatadi Atalanta. La Federazione iberica è prontamente intervenuta per bocca del Presidente José Luis Lopezche ha dichiarato a Marca: “In Federazione non abbiamo documenti o prove di questo caso. Senza materiale non possiamo aprire nessun tipo di inchiesta“.ha dichiarato che non ci sono documenti che dimostrano che la Federazione abbia speso circa 13 milioni di pesetas (circa 80mila euro, senza rivalutazione) nel primo semestre delper pagare il dottor Montoro e il dottor Ferrari, personaggi ben noti all’anti. Il numero 1 delspagnolo è molto innervosito perché “questo ...