Ciclismo | Jeroen Goeleven è morto nella notte Aveva 25 anni | sconforto nel gruppo

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Una triste notizia ha sconvolto il mondo delè purtroppo. Il 25enne belga, tesserato per lo Snake Cycling Team, è deceduto nel sonno: a trovare il cadavere, nel letto della sua camera, è stato il papà Danny che ha poi comunicato la triste notizia sui suoi profili social. Il Tribunale ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso.corso da professionista nel 2014-2015 con la Colba-Superano Ham (formazione Continental), poi era tornato tra i dilettanti e pochi giorni favinto il titolo di Campione del Limburgo a cronometro. La sua scomparsa getta ulterioreindopo la morte di Michael Goolaerts in seguito ai malesseri avuti durante la Parigi-Roubaix di dieci giorni fa.