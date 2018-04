Ciclismo | Freccia Vallone femminile 2018 | Anna van der Breggen infila il poker!

oasport

(Di mercoledì 18 aprile 2018)van dersi conferma sempre più la Regina dele vince a mani basse l’attesissima. L’olandese, che in stagione si era già imposta al Giro delle Fiandre, ha dominato sul Muro di Huy mettendo in fila tutte le avversarie. La Campionessa Olimpica, tesserata per la Boels-Dolmans, si è resa protagonista di una delle sue proverbiali azioni ed è così riuscita a imporsi in questa classica per la quarta volta consecutiva battendo la sudafricana Ashleigh Moolman Pasio (Cervélo-Bigla) e la statunitense Megan Guarnier (compagna di squadra della van der) giunte a due secondi. Sofia Bertizzolo è la migliore delle italiane (ottava a 22 secondi), Elisa Longo Borghini undicesima a 28 secondi. In top ten anche Asja Paladin (14esima), Lara Vieceli (17esima), Tatiana Guderzo (18esima) ed Erica Magnaldi (20esima). Non ci poteva essere modo ...