Ciclismo | Freccia Vallone Alaphilippe abbatte il regno di Valverde | ma Nibali è già in

Ciclismo - Freccia Vallone femminile 2018 : Anna van der Breggen infila il poker! Campionessa Olimpica imbattibile sul Muro di Huy : Anna van der Breggen si conferma sempre più la Regina del Ciclismo femminile e vince a mani basse l’attesissima Freccia Vallone. L’olandese, che in stagione si era già imposta al Giro delle Fiandre, ha dominato sul Muro di Huy mettendo in fila tutte le avversarie. La Campionessa Olimpica, tesserata per la Boels-Dolmans, si è resa protagonista di una delle sue proverbiali azioni ed è così riuscita a imporsi in questa classica per la ...