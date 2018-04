Ciclismo | dal Team Sky sette milioni di euro per la difesa di Froome

Ciclismo : 'alla Cannondale avevo un telaio vecchio di cinque anni' Video : Il Team #Cannondale, diventato da quest'anno Education First, non è certo una delle squadre di vertice del World Tour. Nel corso di un'intervista rilasciata da un suo ex corridore, l'irlandese #Ryan Mullen, sono emersi dei particolari difficili da immaginare per una squadra che è pur sempre nella prima divisione del grande #Ciclismo mondiale. Mullen, grande specialista delle prove a cronometro, vincitore di medaglie sia ai mondiali che agli ...

Ciclismo - domenica la Parigi-Roubaix : l'ultima corsa fuori dal tempo : Soprattutto in caso di fango, occhio al ceco Zdenek Stybar e, ma sarebbe una sorpresa, al campione del mondo di ciclicross van Aert. A proposito di Stybar, è arrivato due volte secondo, fregato allo ...

Ciclismo : ecco le squadre convocate dalla Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per i prossimi appuntamenti : Svelate le squadre della Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per il Gran Premio Adria Mobil, Giro del Belvedere e Giro del Belvedere, corse in programma l'1 e il 2 aprile Intenso il programma della ...

Ciclismo - Daniel Martinez aggredito da un automobilista in Toscana! Colombiano picchiato - finisce in ospedale : Brutta notizia nel mondo del Ciclismo. Il Colombiano Daniel Felipe Martinez è stato aggredito da un automobilista mentre si stava allenando nei pressi di Pistoia e ora si trova in ospedale sotto osservazione. Il giovane corridore del Team EF Education First era in compagnia dei connazionali Julian Cardona, Miguel Eduardo Florez e Kristian Yustre. Il gruppetto avrebbe rischiato di cadere proprio a causa di un’autovettura. Stando alle prime ...

Ciclismo : Matteo Moschetti - il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno prossimo alla Trek-Segafredo : Per un’Italia del Ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental ...

Ciclismo - il programma tv dal Catalunya alla Gand Wevelgem Video : Appena archiviata la Milano Sanremo con il trionfo di Nibali, [Video] il grande #Ciclismo è pronto a ripartire su più fronti con un programma intensissimo. In Spagna ritroveremo i campioni delle grandi corse a tappe alla #Volta Catalunya, dove sono attesi tra gli altri Nairo Quintana, Alejandro Valverde e Fabio Aru. In Italia si continuera' a correre con la Settimana Coppi e Bartali e con il Trofeo Binda femminile. Entrera' nel vivo la campagna ...

Dal calcio al Ciclismo - la Milano-Sanremo scopre il VAR : importante rivoluzione nel mondo delle due ruote : Intanto occhi apertissimi sabato 17 marzo per un appuntamento imperdibile: la Milano-Sanremo, che introdurrà un'importantissima novità nel mondo del ciclismo, il VAR. Proprio così: un giudice dell'...

Morte Astori e le parole mal interpretate di Sconcerti dal mondo del Ciclismo Video : La Morte improvvisa del calciatore della Fiorentina Davide Astori ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport. La societa' Fiorentina, la Lega Calcio, le federazioni dello sport, migliaia di appassionati si sono stretti intono ai familiari del giovane 31enne, professionista impeccabile, talentuoso e gentile che a solo 31 anni è venuto a mancare [Video] nella notte di domenica 4 marzo mentre la con la squadra era in ritiro prima di ...

Morte Astori e le parole mal interpretate di Sconcerti dal mondo del Ciclismo : Certamente non è stata un'uscita felice quella di Sconcerti, accusato da amatori e appassionati di voler screditare il mondo della bicicletta. La rettifica del giornalista con una lettera aperta a ...

Ciclismo : Tirreno - Cavendish in ospedale : I medici del team sudafricano lo hanno immediatamente accompagnato nel nosocomio e solo nelle prossime ore si saprà se l'ex campione del mondo su strada sarà in grado di risalire in sella.

Ciclismo. Il 18 marzo Granfondo Castelvetrano Selinunte. Si pedalerà su tre percorsi : Un emozionante viaggio nel mito di una terra solcata dalla sua storia millenaria. Fra i templi del Parco Archeologico più grande d'Europa che al fascino dell'attività ciclistica unisce quello di ...

Ciclismo - Bradley Wiggins e Team Sky si difendono dalle accuse di doping : “Mai assunto farmaci vietati” : Il mondo del Ciclismo è stato scosso dalle accuse di una commissione parlamentare britannica nei confronti di Bradley Wiggins. La Department for Digital, Culture, Media and Sport ha infatti stilato un report secondo il quale il vincitore del Tour de France 2012 avrebbe assunto sostanze dopanti proprio nel corso della trionfale spedizione transalpina. Il Baronetto si è immediatamente difeso sui social network: “Trovo molto triste che si ...

Ciclismo - Bradley Wiggins accusato di doping dalla commissione parlamentare : ha barato al Tour de France 2012? : Bradley Wiggins vinse il Tour de France 2012, l’ultimo prima dell’era Chris Froome (interrotta solo dal successo di Vincenzo Nibali nel 2014). Il britannico dominò quell’edizione della Grand Boucle ma un rapporto proveniente da oltre Manica accusa pesantemente l’attuale 37enne che nel frattempo si è dato al canottaggio. L’accusa, mossa dal comitato parlamentare Department for Digital, Culture, Media and Sport, ...