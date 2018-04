Ciclismo | altro dramma | Goeleven come Astori | trovato morto nella sua camera

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Jeroen, corridore della Snake Cycling Team, è statosenza vita nel suo letto in Belgio. Ad annunciare la morte del giovane ciclista è stato il padre che sui social ha scritto: “la nostra famiglia è distrutta. Honostro figliosua stanza. Siamo in profondo lutto”. Jeroenera tornato negli amatori dopo due annicategoria Continental (Colba Superano Ham). Pochi giorni fa il belga ha vinto il titolo di Limburgo a cronometro. La polizia locale di Beringen Ham Tessenderlo ha aperto le indagini per capire cosa sia successo al giovane ciclista belga informando la Procura. L'articolosuasembra essere il primo su CalcioWeb.