Google Chrome migliora il sistema per copiare l'URL dalla barra degli indirizzi : Google Chrome offre agli utenti vari modi per copiare l'URL di una pagina che si sta visitando e i suoi sviluppatori hanno migliorato quello principale

Chrome 66 per Windows - Mac - Linux - Android e iOS : stop all’autoplay : Nei prossimi giorni o settimane arriverà, per tutti i sistemi operativi, Chrome 66, ultima versione stabile per Mac, PC, Android, iOS e Linux. Google dice basta ai video che partono in automatico durante la navigazione. Chrome 66: sicurezza e navigazione silenziosa Un aggiornamento che tutti gli utenti attendevano da tanto tempo, finalmente non partiranno più video in automatico quando si naviga in rete e si apre uno dei tanti siti che ha questa ...

Google Chrome per android c’è un gradito ritorno? Il tasto home : Secondo recenti rumors Google ha intenzione di ripristinare il tasto home vicino alla barra degli indirizzi nella versione di Chrome dedicata al sistema operativo mobile android.Il forum degli sviluppatori XDA Developers ha diffuso la notizia che con buona probabilità, ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, Google ripristinerà il tasto home nella versione finale di Chrome per android.Chrome per android dovrebbe presto re-integrare ...

In Google Chrome per Android ritorna il tasto home : Google Chrome per Android è tornata ad avere il tasto home nella barra degli indirizzi. Scopriamo insieme come attivare questa utile funzionalità

Google Chrome Canary - la gestione delle schede aperte ammicca ai tablet : Pare che la piccola riorganizzazione di Chrome Canary favorisca la fruibilità sui tablet. Chissà se Google deciderà di portarla all'interno del canale stabile

Adfly Skipper Chrome : Bloccare - Saltare e Bypassare Pubblicità Adfly E Altri Siti : Ads Link Skiper è il modo migliore per Saltare, Bloccare, Bypassare le Pubblicità su Siti come Adfly, bc.vc, shst, ouo.io e tanti Altri Siti pieni di Pubblicità e popup. Ecco il metodo migliore per Bypassare tutti i link e i collegamenti adf.ly e simili Adfly Skipper Chrome Nuovo giorno, nuova interessante e indispensabile guida dedicata ai nostri appassionati lettori. […]

Google Chrome si prepara a cambiare interfaccia per il suo compleanno : Il team di Google Chrome si starebbe preparando ad introdurre un'importante modifica all'interfaccia utente di questo popolare browser. Ecco cosa cambierà

Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android : Chrome sta testando una gesture che permette il drag and drop dei link nella versione Android di Google Chrome, in maniera simile a quanto accade attualmente nella versione desktop del browser.

Google sta testando un tab switcher orizzontale per Chrome in Portrait Mode : Da poche ore è comparso un nuovo commit nel Chromium gerrit che testimonia come Google stia testando un tab switcher orizzontale in Chrome per Android. Un cambiamento di questo tipo sarebbe in linea con i rumor che vorrebbero l'interfaccia di Android P maggiormente incentrata sulle gesture di navigazione.

Google ha vietato le app che fanno mining per le criptovalute tramite Chrome : Google ha vietato le estensioni e le applicazioni che effettuano il “mining” delle criptovalute attraverso il suo browser Chrome. Finora i sistemi di questo tipo erano tollerati, a patto che avvisassero adeguatamente gli utenti sulle loro attività, che consumano risorse The post Google ha vietato le app che fanno mining per le criptovalute tramite Chrome appeared first on Il Post.

Chrome per iOS e Android : come disattivare gli articoli suggeriti : Google ha aggiornato Chrome e ora su iOS e Android è possibile disattivare gli articoli suggeriti che si vedono all’apertura di una nuova pagina del browser di Mountein View. come? Non sai cosa sono gli articoli suggeriti? Ora te lo spiego. Gli articoli suggeriti sono quegli articoli che puoi vedere scorrendo una qualunque pagina del browser Chrome sui dispositivi mobili. Quando apri una nuova pagina, prima ancora di effettuare qualunque ...

Gli utenti apprezzano gli "Articoli per te" su Google Chrome : +2100% di traffico nel 2017 : Gli "Articoli per te" di Google Chrome si stanno rivelando un successo, con un aumento di traffico del 2100% nel corso del 2017 secondo i dati diffusi da Chartbeat. Utilizzate anche voi questa funzionalità o l'avete disattivata?

ARCore - Chrome - Gmail e G Suite : quante novità per i prodotti Google : Tante novità per alcune delle principali app di Google, come ARCore, Google Chrome, Gmail e G Suite che introducono o si preparano a introdurre diverse novità.

Ecco un sistema in stile jukebox per Google Home e Chromecast : Da hoveeman arriva un interessante sistema in stile jukebox che può essere utilizzato con gli speaker Google Home e Chromecast. Ecco tutti i dettagli