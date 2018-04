Chiusa l’inchiesta sui genitori di Renzi Contestata l’emissione di fatture fittizie

Strage di via d’Amelio - Chiusa l’inchiesta sul depistaggio : “Tre poliziotti imbeccarono il falso pentito Scarantino” : Tre poliziotti rischiano il processo per aver depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio. La procura di Caltanissetta ha chiuso l’ultima inchiesta sulle manovre che hanno deviato l’accertamento della verità sulla morte del giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, il 19 luglio 1992. L’avviso di conclusione delle indagini, che di solito prelude a una richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato al ...