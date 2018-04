Chiusa indagine sui coniugi Renzi

Fse : Chiusa indagine - 28 verso processo : ANSA, - BARI, 16 APR - La Procura di Bari ha chiuso le indagini sul crac da 230 milioni di euro di Ferrovie Sud Est , FSE, nei confronti di 28 persone, fra le quali Luigi Fiorillo, ex commissario ...

Bimba di 4 anni morì per malaria - Chiusa indagine : indagata un’infermiera. La procura : “Fu errore umano” : Fu un errore umano.Per la morte per malaria della piccola Sofia Zago, 4 anni, c’è un’indagata, un’infermiera dell’ospedale di Trento. Si chiude su questa posizione l’inchiesta della procura sulla morte della piccola, avvenuta il 4 settembre 2017 agli Spedali civili di Brescia. Era stata trasferita là d’urgenza, dopo che la sua situazione clinica era inspiegabilmente precipitata con la malaria. In quei giorni era ricoverata nella sua Trento ...

Borsellino : Chiusa indagine su depistaggio - legale poliziotto 'Estraneo ai fatti' : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - La Procura di Caltanissetta ha concluso l'indagine sul presunto depistaggio dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. L'avviso di conclusione indagine, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato, come scrive oggi l'edizione locale di Repubbli

Crac Parma Calcio - Chiusa l'indagine : le accuse sono durissime : Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone per il ...

Morte Pamela - i fermati sono tre. Procuratore : "Indagine Chiusa" : Morte Pamela, i fermati sono tre. Procuratore: "Indagine chiusa" Oltre a Innocent Oseghale, già arrestato, per la Morte della 18enne romana sono stati fermati il 29enne bloccato venerdì alla stazione di Milano e Desmond Lucky, già indagato ma finora a piede libero. Accelerazione alle indagini per "concreto pericolo ...