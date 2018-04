Chi l’ha visto anticipazioni del 18 aprile | la famiglia Vannini in studio

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata 18 aprile 2018 : Nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto, il programma condotto con grande successo da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3 Anticipazioni della puntata di mercoledì 18 aprile di Chi l’ha visto. Questa settimana la giornalista Federica Sciarelli torna nuovamente ad occuparsi della tragica morte di Marco Vannini a poche ore dalla sentenza della Corte d’Assise di Roma. Chi l’ha visto 2018: Anticipazioni puntata 18 ...

Milano - trovato scheletro. Accanto i documenti di un uomo scomparso nel 1991 di cui aveva parlato ‘Chi l’ha visto?’ : Il corpo era avvolto in una coperta. Le ossa erano leggermente disassemblate e c’erano tracce di un incendio. Il cadavere, di cui non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, è stato ritrovato questa mattina all’interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano, di fianco alla Stazione centrale. A scoprilo intorno alle 7 è stato un clochard, che stava cercando riparo. ...

“Ecco dove l’abbiamo già vista!”. A La Corrida Carlo Conti presenta la sua spalla femminile - la bellissima Ludovica. Ma Chi ha buon ocChio l’ha riconosciuta subito. E non solo per la tv - è anche ‘sua’ moglie : È tornata La Corrida, la nuova versione dello storico programma di Corrado che va in onda su Raiuno. Sei le puntate previste (a partire dal 13 aprile) per la trasmissione, condotta da Carlo Conti, che vede dilettanti allo sbaraglio mettersi in gioco. E nel primo appuntamento dello show alla fine ha vinto Liberatore Russolillo, il contadino di 92 anni che ha suonato l’organetto. Una passione che ha sempre nutrito. Di Montecalvo ...

Udine - si sChianta sotto casa : non ce l’ha fatta Mauro - morto 10 giorni dopo l’incidente : Mauro Nadalutti, 57enne di Pozzuolo del Friuli, la vigilia di Pasqua era rimasto ferito in uno schianto vicino casa. Le condizioni dell’uomo, che era stato sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso anno, erano apparse subito molto gravi.Continua a leggere

Alice Cuvato - ritrovata la modella 23enne/ Dopo Chi l’ha visto ricompare la ragazza di Albisola : Alice Cuvato, ritrovata la modella 23enne: Dopo Chi l’ha visto ricompare la ragazza di Albisola. Era sparita nella mattinata di ieri, forse diretta a Milano, ed è poi ricomparsa(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:27:00 GMT)

“L’hanno uccisa”. Famosa cantante - un omicidio choc. Un colpo di pistola al cuore sparato durante un’esibizione sotto gli ocChi dei presenti : Un video agghiacciante che sta facendo il giro del mondo. Un uomo si alza, tira qualcosa che somiglia a delle banconote verso una donna. Poi estrae la pistola e le spara. Lei che cade al suolo, con il microfono ancora stretto tra le mani, poi le urla e le immagini che virano verso il nero. Così è finita la vita di una donna, cantante affermata e molto conosciuta nella sua regione di nascita, che tra tre mesi avrebbe dato alla luce il suo ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%). Resiste Chi l’ha Visto (9.3%) - crolla Il Cacciatore (5.2%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Marco Vannini - morto per colpa delle troppe bugie (Chi l’ha visto) : Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri morto quasi tre anni fa, potrà forse avere giustizia il prossimo 18 aprile. Come ricorda Chi l’ha visto, in quella data i giudici annunceranno il verdetto che vede sul banco degli imputati l’intera famiglia Ciontoli. Marco Vannini alla fine è morto per le bugie dette fin dall’inizio e che secondo i difensori dei Ciontoli, sarebbero dimostrazione della sottovalutazione di quanto stava ...

Cagnolini dentro sacChi gettati dalla strada. Trovati da alcuni operai - uno dei due cuccioli non ce l’ha fatta : alcuni operai al lavoro per ripulire la zona verde che costeggia la Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Settimo Milanese, hanno scoperto due cuccioli di cane chiusi in altrettanti sacchi neri, presumibilmente gettati da un’auto in corsa. Per uno dei due, triturato dal braccio meccanico del trattore, non c’e’ stato nulla da fare. E’ accaduto il 28 marzo scorso e la notizia e’ stata resa nota oggi ...

Chi l’ha visto anticipazioni dell’11 aprile : l’appello della famiglia Vannini : Chi l’ha visto anticipazioni dell’11 aprile – Nella prima serata di oggi, Rai 3 trasmetterà un nuovo appuntamento con il programma di Federica Sciarelli. Ampio spazio al caso di Marco Vannini, grazie alla presenza nello studio di Chi l’ha visto della famiglia del giovane di Ladispoli. Mancano pochi giorni alla sentenza del primo grado di giudizio contro la famiglia Ciontoli, ritenuta responsabile della morte di Marco ...

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata 11 aprile 2018 : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 11 aprile: Federica Sciarelli ospita in studio la famiglia di Marco Vannini Come ogni mercoledì ritorna l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Questa settimana la giornalista napoletana riaccende i riflettori sulla morte di Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri freddato da un colpo di pistola il 17 maggio del ...

“Eccoli!”. Paparazzi scatenati per Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato. L’ex velina esce allo scoperto con ‘l’amico di vecChia data’ che l’ha conquistata : le foto che inChiodano la coppietta : Maddalena Corvaglia qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto sei anni. L’ex velina di Striscia la Notizia però, come testimonia ”Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano. Il fortunato si chiama si chiama ...

RiChiesta amicizia Facebook dall’hacker Martina Colaninno di nuovo in scena ma è una bufala : Torna alla ribalta la Richiesta di amicizia della presunta hacker Martina Colaninno su Facebook. Come accaduto anche il mese scorso, ecco che un profilo social reale è stato etichettato come pericoloso perché appartenente ad un sistema in grado di agganciarsi all'account social e dunque rubare dati ed identità. La bufala, perché di questo parliamo senza alcun ombra di dubbio, è particolarmente diffusa in queste ore e sta allarmando non pochi ...

«Mio figlio Nicola non beveva ma l’ha ucciso l’alcol : fermiamo la strage» Chi era : foto : Parla il papà di Nico, morto dopo la sbronza di una sera «Sono ragazzi normali, ma per 6 giorni alla settimana»