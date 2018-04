Chi è e cosa ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati

Separazione : se vado a convivere cosa risChio? : I Giudici di Piazza Cavour – con l’ordinanza n. 4649 del 22 febbraio 2017 – hanno ribadito che andare a convivere con un’altra persona, dopo la Separazione, determina la perdita del diritto all’assegno di mantenimento. Infatti, la nuova convivenza se presenta il carattere della stabilità, dà vita ad una famiglia di fatto che, come tutte le famiglie, anche se non basata sul matrimonio, determina l’obbligo reciproco per i conviventi di ...

“Valentina potrebbe lasciare Amici”. È choc per la ragazza e per Maria De Filippi. È stata proprio lei - infatti - a dover comunicare la notizia alla VerdecChi. Cosa è successo : Amici, brutte notizie per una delle concorrenti più amate dal pubblico in questa nuova edizione. Parliamo di Valentina Verdecchi, la ballerina della Squadra Bianca di Amici 17. A parlare alla Verdecchi è stata Maria De Filippi, che ha fatto il possibile per confortare Valentina, che ha reagito malissimo alla notizia. La giovane si è infortunata nel corso dell’ultima puntata del talent show e potrebbe lasciare il programma. Al momento la ...

Governo : Rosato - Salvini arrogante - dica cosa vuol fare e con Chi : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Si è preso oltre 40 giorni, ma ancora non gli bastano. Adesso Salvini ci avvisa che, dopo le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia, vuole altri 15 giorni. Arriveremmo così alle soglie dell’estate, anche perché poi ci sono le amministrative e anche lì vengono prima gli interessi della Lega e poi l’Italia”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente Pd della Camera, Ettore Rosato. ...

DiChiarazione dei redditi precompilata - cosa c'è da sapere : ... grazie ai dati elaborati dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, come lo Stato ha distribuito le imposte relative al 2016 , accedendo alla Dichiarazione precompilata o al cassetto fiscale. ...

Preincarico o incarico esplorativo : che cosa vuol dire e a Chi possono essere affidati : Dopo il secondo giro di consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha il compito di decidere quale strada percorrere: dal Preincarico al mandato esplorativo, dal governo di scopo a quello del presidente, ecco tutte le ipotesi sul tavolo del capo dello Stato e cosa vogliono dire nel concreto.Continua a leggere

Siria - cosa sta accadendo davvero? L’ho Chiesto a un frate che vive lì : Continuano sulla stampa mainstream le diatribe sulla crisi Siriana tra giornalisti seri – alcuni un po’ meno – improvvisati esperti e tuttologi del web. Si chiedono, è stato lecito l’attacco di Trump alla Siria? È confermato l’attacco con armi chimiche da parte del “regime” di Assad? Sappiamo che ad oggi sia il presidente americano Donald Trump che il presidente Emmanuel Macron hanno detto di essere in possesso ...

Jovanotti - salta il concerto : «Recuperiamo la data il 4 maggio». Cosa deve fare Chi ha già acquistato il biglietto : Jovanotti ha annullato il concerto di Bologna previsto per stasera 16 aprile a causa di un problema di salute. L'unnuncio è stato fatto stamattina su Instagram, come abbiamo riportato su Leggo.it . A ...

Problemi batteria Samsung Galaxy S9 con Exynos : l’azienda Chiarisce ogni cosa : Avete notato anche voi un calo fin troppo repentino della batteria del Samsung Galaxy S9? In molti avevano ipotizzato potesse essere colpa del processore Exynos che alimenta i modelli internazionali, firmatario di risultati che purtroppo non riescono ad eguagliare quelli fatti registrare dalla versione equipaggiata con lo Snapdragon 845 di Qualcomm (venduto nel mercato americano ed asiatico). Alcuni hanno perfino affermato che, nonostante ...

ConChita Wurst "Sono sieropositiva - ho l'HIV"/ Dalle minacce alla rivelazione social : ecco cosa è successo : Conchita Wurst "Sono sieropositiva, ho l'HIV", importanti rivelazioni social dopo le minacce subite dal suo ex fidanzato. I fan continuano a sostenerlo così come gli amici e la sua famiglia(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:40:00 GMT)

Fares : "Roger Ebert sbagliava : i videogioChi sono arte? Chi dice il contrario dice qualcosa di follemente stupido" : Josef Fares è sicuramente al settimo cielo per gli ottimi risultati commerciali di A Way Out ma in questo caso non ci concentriamo specificamente sull'opera di Hazelight Studios ma su una questione che ha spesso sollevato parecchi dibattiti tra detrattori e sostenitori. Di cosa parliamo esattamente? Della concezione di videogioco come opera d'arte.In un'intervista concessa all'interno dell'ultima puntata di IGN Unfiltered, il director ha ...

Isola - circola il nome del vincitore. La finale del reality si avvicina e c’è Chi ‘si lascia scappare’ qualcosa… E se fosse vero quello che si dice? Boom! : Ci siamo. Dopo una lunga attesa, tante polemiche, mille discussioni, diecimila pettegolezzi e altrettanti scandali, lunedì 16 aprile andrà in onda la finale de L’Isola dei famosi. Finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata un’edizione piena di colpi di scena. In studio, oltre ad Alessia Marcuzzi – che a Verissimo ha confessato di “essere stata male” quando sua figlia le ha chiesto se fosse un’ubriacona ...

Cerume - perché non lo dovete toccare mai più. L'esperto : "Ecco cosa risChia il vostro corpo" : L'abitudine sin da bambini di pulire le orecchie dal Cerume con i cotton fioc è destinata a tramontare sotto i colpi dei consigli dei medici, da tempo impegnati a scongiurare l'uso dei bastoncini di cotone per l'igiene del condotto uditivo. Come sostiene Claudio Albizzati del servizio di otorinolari

Crisi in Siria - cosa vogliono Usa - Francia e Gran Bretagna : i punti Chiave : Nel giorno dopo la pioggia di missili sulla Siria, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna rilanciano la sfida, soprattutto dopo la

Minacce di morte con lettera in greco antico. Bari - adesso è paura vera per l’archeologo politico. Le indicazioni sul foglio di carta fanno rabbrividire. Cosa c’è scritto e a Chi è indirizzata : Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel ...