Chi è Danilo Aquino? Biografia | età e vita privata del concorrente del Grande Fratello

gossippiu

: Danilo Aquino, Grande Fratello 18: chi è? - mtyb2100 : Danilo Aquino, Grande Fratello 18: chi è? - Claudiawildgirl : #GF15 Per favore fate uscire subito quei due razzistoni omofobia di Luigi Favoloso e Danilo. Mi mette tristezza sa… - ily7687 : @911c9d94c134446 No, veramente io mi riferivo a chi ci vede appunto sempre il marcio!!! Ieri sera non hanno fatto a… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Chi è? Ildel2018 è già molto amato dal pubblico del reality show: sono bastate un paio d'ore per entrare nel cuore degli italiani, ma questo farà sì che rimanerci sarà ancor più difficile! Ormai ci si aspetta tanto da lui e soprattutto non ci si aspetta che faccia passi falsi, ma naturalmente potremo capire se le prime impressioni sono state giuste o sbagliate soltanto nelle prossime settimane, conoscendolo meglio. Intanto, in questo speciale troverete, età edi. È stato il primoad aprire la porta rossa dell'edizione del 2018, la quindicesima per l'esattezza, e in un secondo momento è stato raggiunto da Matteo Gentili, un calciatore che insieme ad altri concorrenti è tra i volti semi-noti di questo GF 15.invece no, appartiene a coloro che possono partecipare in pieno diritto alla ...