Chelsea | Conte ' Il Manchester City dominerà anche nei prossimi anni'

Chelsea - spunta un altro nome per il dopo Conte : Secondo Le10 Sport l'ex allenatore del PSG Laurent Blanc è seguito con interesse dal Chelsea, che dovrebbe salutare Conte a fine anno. Anche Everton e Lione starebbero monitorando la situazione.

Chelsea - Conte : 'Non sarà facile - ma vogliamo la Champions. Da ora orgoglio e voglia di lottare' : La straordinaria conquista del titolo in Premier League è ormai alle spalle, dopo il successo della passata stagione per il Chelsea un'annata tutt'altro che positiva. In difficoltà sin dall'inizio ...

Chelsea - Conte smentisce Vialli : 'Non è vero che voglio andare via' : ROMA - ' Gianluca è un amico ma non ci sentiamo da un anno. Da inizio stagione sento molte voci sul mio futuro, molta gente che ne parla, leggo tante speculazioni ma l'unica cosa vera è che sono ...

JUVENTUS - ALLEGRI AL Chelsea?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Juventus - Allegri al Chelsea?/ In Inghilterra sono sicuri : sarà lui il post-Conte : Juventus, Allegri al Chelsea? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:05:00 GMT)

Panchina Chelsea - anche Jardim per il dopo-Conte : la situazione : Panchina Chelsea – Stagione deludente in casa Chelsea, al termine del campionato addio già scritto con il tecnico Antonio Conte, due i motivi: i risultati ed il rapporto ormai compromesso con la dirigenza. Nel frattempo continua dunque il toto-allenatore, per la sua successione spunta il nome di Leonardo Jardim, 43enne tecnico del Monaco, ottimi risultati raggiunti come la conquista della Ligue 1 e la semifinale di Champions League. Il ...

Dall’Inghilterra : “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” : Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Dall’Inghilterra: “Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea” Continua a leggere

Chelsea : Sun - c'è Allegri dopo Conte : ANSA, - LONDRA, 3 APR - E' Massimiliano Allegri il candidato più probabile per la panchina del Chelsea quando verrà risolto il contratto con Antonio Conte. dopo l'ultima sconfitta di Premier contro il ...

Dall’Inghilterra - il Chelsea ha scelto Allegri : addio a Conte a fine stagione : IL Chelsea HA scelto Allegri- Come riportato sulle pagine di “The Sun“, il Chelsea sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico bianconero potrebbe sostituire Antonio Conte sulla panchina dei londinesi. Come si legge sul quotidiano inglese, il Chelsea sarebbe pronto a ricoprire d’oro l’attuale tecnico bianconero, il quale, però, avrebbe […] L'articolo ...

Conte - Chelsea ha perso grande occasione : ANSA, - ROMA, 1 APR - "Oggi di sicuro abbiamo perso una grande occasione per ridurre le distanze dal Tottenham ma si sono ancora sette partite e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Comunque ...

Chelsea in grande difficoltà : Conte parla del futuro : Pesante sconfitta per il Chelsea davanti al pubblico amico contro il Tottenham, qualificazione in Champions League sempre più lontana. Ecco le parole di Conte al termine del match: “Se serve un miracolo? Sicuramente otto punti a sette giornate dalla fine sono tanti, vedendo anche le squadre che ci precedono – ha ammesso il manager italiano a Sky Sport -. Non è semplice, noi sapevamo che sarebbe stato difficile e ne abbiamo avuto la ...

Conte - Chelsea ha perso grande occasione : ANSA, - ROMA, 1 APR - "Oggi di sicuro abbiamo perso una grande occasione per ridurre le distanze dal Tottenham ma si sono ancora sette partite e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Comunque ...

Premier - Chelsea-Tottenham 1-3 Eriksen e Alli stendono Conte : LONDRA - Notte fonda per il Chelsea e per Antonio Conte. La Pasqua è amara per il tecnico italiano che vede allontanarsi in maniera forse definitiva un pass per la prossima Champions League. La caduta ...

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3 : la Champions ora è un miraggio per Conte : Il Tottenham fa suo quello che era considerato lo spareggio Champions col Chelsea, andando a vincere 3-1 a Stamford Bridge in un incontro della 32/a giornata di Premier League. Una vittoria a suo modo ...