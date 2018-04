Change Mentality “Anthropogenic Global Effects” | un convegno nell’ambito della Giornata

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il riscaldamentoe in atto pone la necessità di contrastare l’aumentoconcentrazioneCO2 (al 2015 ha raggiunto 410 ppm) al fine di mitigare e di non superare l’aumentotemperatura stimata, attualmente di circa 1,5/2.0 °C per 100 anni e questo perché gli effetti e le modificazioni dovute al “warming” incidono sempre di più sugli equilibri del pianeta e impattano sempre più violentemente sugli ambienti fisici naturali con forti ripercussioni sugli esseri viventi. Il divulgare questi ammonimenti sta alla base dell’organizzazione delpromosso dal Club per l’UNESCO di Bisceglie e dall’Associazione Culturale Porta d’Oriente – Libero Sviluppo Mediterraneo di Bari e organizzato in occasioneMondialeTerra. Una cui anche i geologi pugliesi parteciperanno. Ilsi ...