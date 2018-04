Certificazione prosciutti | non verificano la conformità del disciplinare di prodotti Dop

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Non verificavano il tipo genetico dei verri né la corretta esecuzione delle operazioni di classificazione delle carcasse dei maiali, destinati alla produzione dei, salami e formaggi Dop. Adesso non potranno certificarne la qualità per 6 mesi. È il primo risultato dell’inchiesta aperta nei mesi scorsi dalla procura di Torino sulla nondi numerosi maiali aldel prosciutto di Parma e di San Daniele. In particolare, alcuni allevatori del Nord Italia avrebbero utilizzato maiali di razza Duroc danese, più redditizia, per inseminare interi allevamenti, in violazione appunto delle stringenti disposizioni del. È arrivata così la sospensione delle autorizzazioni concesse a Ifcq e Istituto Parma Qualità per ladi diverse produzioni, fra cui lo stesso San Daniele, Cinta Senese, pecorino romano e Sarso, mortadella di Bologna e ...