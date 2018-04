Centrato il 6 da 130 milioni al Superenalotto | ecco quanto tempo ha e cosa deve fare il

SuperEnalotto - caccia al super fortunato di Caltanissetta che ha Centrato il 6 da 130 milioni di euro : È partita la caccia al super fortunato che ieri ha centrato il 6 al super Enalotto conquistando un jackpot da 130 milioni di euro . La sestina vincente, realizzata presso il punto vendita situato in via ...

