Ceferin | «Champions? Va resa più interessante | ma niente Superlega»

Ceferin : "Collina non si tocca. Var in Champions? È presto" : Davvero non capisco come l'Italia, uno dei quattro grandi paesi di calcio del mondo, abbia di gran lunga le peggiori infrastrutture anche della Polonia, non delle grandi nazioni. Tocca ai politici ...

Servirà ancora del tempo prima di poter vedere la Var anche in Champions League e nelle competizioni Uefa.

Il numero uno dell'Uefa chiude le porte al Var anche in Europa dalla prossima stagione.