: Udienze sospese al nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia dopo il cedimento di una parte del controsoffitto - LameziaTermeit : Udienze sospese al nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia dopo il cedimento di una parte del controsoffitto - iacchite1 : Vibo, cede il controsoffitto: udienze sospese in Tribunale -

Quattro bambine di 7 e 8 anni sono rimaste lievementein unaelementare di Busto Arsizio (Varese), in seguito al crollo deldella classe. Solo una di loro, colpita dai pannelli, è stata trasportata all'ospedale per essere medicata. Le altre sono tornate a casa. Ancora da accertare le cause del crollo. Laresterà chiusa almeno fino a domenica.(Di mercoledì 18 aprile 2018)