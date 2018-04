C' è bel tempo | ecco il Carnevale di primavera

Roma - Genoa : risultato e tabellino in tempo reale : Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe ...

Diretta/ Milan Napoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : finisce un bel primo tempo! : Diretta Milan Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro grande sfida: rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:41:00 GMT)

CARMEN CONSOLI/ La sua piccola band con Emilia belfiore e Claudia della Gatta (Che tempo che fa) : CARMEN CONSOLI sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Nel suo nuovo album, dal titolo Eco di Sirene suona con Emilia Belfiore e Claudia della Gatta(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Valtellina : neve in quota - ma bel tempo per gli eventi del weekend : La nevicata improvvisa delle ultime ore, che ha ricoperto le cime della Valtellina, arriva giusto in tempo per un altro weekend sulle piste da sci di Pescegallo in Valgerola, dove si potrà sciare senza problemi nei weekend fino a domenica 29 aprile. Ma sarà un fine settimana denso di appuntamenti in tutto il territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno. Sabato 14 aprile A Morbegno mercatini di hobbystica allestiti in via ...

Scandalo a corte. Il principe sceglie la (bellissima) modella di Playboy. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. L’erede al trono fa coppia fissa con lei - una scelta che sta facendo discutere : Gli ingredienti per uno Scandalo a corte ci sono tutti. Sì perché il rampollo della casa reale si è scelto una “principessa” diversa dal solito. Ha gli occhi blu intenso, i capelli castani e un viso uscito dalle pagine di un libro. Epperò c’è qualcosa che non torna e che anzi potrebbe far saltare sulla sedia più di qualche parente della casa regnante che all’etichetta ci tiene eccome. Marius Borg Høiby, figlio della principessa ...

“Cinque anni!”. belen e Stefano festeggiano Santiago. Sembra ieri eppure già è passato così tanto tempo. Come lo ritroviamo il piccolo De Martino? Ma soprattutto : come è stato questo compleanno con mamma? I dettagli della “festicciola” : Sembra ieri eppure sono già passati cinque anni dalla nascita di Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il piccolo Santiago compie cinque anni, dunque. E mentre papà Stefano è impegnato ancora in Honduras con l’Isola dei Famosi, mamma Belen ha organizzato la festa per il bambino. Palloncini colorati, zucchero filato e pop corn è quello che appare in questi ultimi minuti tra le storie di Belen Rodriguez. Un ...

Week end con bel tempo e alte temperature : Roma - Dopo l'instabilità che nella giornata di giovedì interesserà buona parte d'Italia (specie regioni centrali e Nordest), a seguire è atteso il transito di un promontorio mobile di alta pressione, il quale coinvolgerà gran parte della Penisola favorendo una (breve) fase più stabile e soleggiata un po' ovunque. VENERDì: tempo che si farà più 'tranquillo' fin dalle prime ...

Roma-Fiorentina 0-2 - il tabellino : un tempo per Schick : Roma-Fiorentina 0-2 PRIMO tempo 0-2 MARCATORI: Benassi al 7', Simeone al 39' p.t.; ROMA , 4-3-3, : Alisson; Bruno Peres, Manolas , dal 13' s.t. Kolarov, , Fazio, Juan Jesus; Nainggolan, Gonalons, ...

“Diletta Leotta - finalmente!”. La prima foto col fidanzato. La bellissima giornalista di Sky ha deciso (dopo molto tempo) di uscire allo scoperto e pubblicare il primo scatto social con il suo lui. L’invidia dei tanti fan - però - è palese : Bella da far girar la testa, giovane, sexy e pure brava, Diletta Leotta, la conduttrice sportiva di Sky Sport, esce allo scoperto: per la prima volta presenta a tutti il suo compagno. Non era mai successo che la coppia si mostrasse insieme sui social network. Lei, Diletta, è sì molto popolare, ma anche riservatissima. Su Instagram documenta costantemente le sue giornate, in prevalenza quelle lavorative, ma concentra sempre ...

Meteo - bel tempo troppo sfuggente : tornano le piogge : L'intera settimana del Meridione, invece, si svolgerà in una sorta di mondo parallelo a quello del Nord: mentre le regioni settentrionali dovranno fare i conti con le precipitazioni, il Sud si godrà ...

Meteo : sole e bel tempo - ma non per molto. Da lunedì altra settimana di piogge : La perturbazione che ha interessato l'Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un ...

Torino - solidarietà "a tempo" per Isabella malata di sclerosi multipla : "Nove mesi di lavoro - ora sono di nuovo disoccupata" : La donna, licenziata dopo 15 anni per le assenze legate alla sua malattia, aveva scritto due anni fa a "Repubblica" provocando la (temporanea) mobilitazione...

Meteo - torna il bel tempo : weekend di sole poi di nuovo pioggia : Nelle prossime ore le nuvole lasceranno sempre più spazio al sole sull'Italia. Grazie all'alta pressione, avremo un weekend primaverile, ma poi tornerà la pioggia.Continua a leggere