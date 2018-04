Catania | su Industria 4 0 è il momento dei progetti reali

ansa

: RT @Unindustria_NA: .@Elio_Catania @ConfDigitale: Confindustria ha offerto un contributo decisivo alla definizione del Piano Nazionale Indu… - tiwteerf : RT @Unindustria_NA: .@Elio_Catania @ConfDigitale: Confindustria ha offerto un contributo decisivo alla definizione del Piano Nazionale Indu… - ConfDigitale : RT @Unindustria_NA: .@Elio_Catania @ConfDigitale: Confindustria ha offerto un contributo decisivo alla definizione del Piano Nazionale Indu… - Unindustria_NA : .@Elio_Catania @ConfDigitale: Confindustria ha offerto un contributo decisivo alla definizione del Piano Nazionale… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Adesso, per passare all'azione, bisogna "dare continuità ai provvedimenti, come iper e super ammortamento, perché qui stiamo parlando di come ridisegnare l'economia del paese e questo richiede anni". ...