Castelverde calcio I cat | Altra rimonta

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma – E’ unche non molla mai quello protagonista di un ottimo campionato nel girone D della Prima categoria. La prima squadra del club del presidente Maurizio Fiorini ha firmato l’ennesimanel match interno di domenica scorsa contro la Dinamo Roma. “Una qualità che è figlia dello spirito di gruppo che si è creato in questa squadra. Nei momenti più complicati non molliamo e sappiamo sempre aiutarci in campo” dice l’esterno sinistro difensivo classe 1997 Daniele Gro. Al suo secondo anno con la maglia del. “Domenica abbiamo iniziato bene andando in vantaggio con un gol di Orsini. Poi gli avversari hanno dimostrato una maggiore “fame” e sono stati bravi a ribaltare l’incontro. Nell’intervallo mister Casarola è rimasto come sempre molto tranquillo e ci ha indicato quali errori avessimo commesso. Dopo un quarto d’ora del secondo tempo ...