Caso Skripal | Opac | “Gas nervino non è stato prodotto in Paesi occidentali” Russia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergeie di sua figlia Yulia, avvenuto il 4 marzo a Salisbury, non è avvenuto per mezzo di una sostanza compatibile con quelle prodotte in strutture occidentali. È quanto riferisce l’smentendo l’ipotesi è stata formulata dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sulla base degli esami effettuati in un laboratorio svizzero. L’Organizzazione per l’abolizione delle armi chimiche, riferisce il Guardian, in un meeting a L’Aja ha chiarito che la sostanza in questione – l’agenteBWZ– è stata utilizzata nelle procedure di controllo ma non era contenuta nel campione prelevato nella località inglese. Quanto riferito dall’è in netto contrasto con quanto dichiarato dall’inviato di Mosca presso l’Organizzazione. Alexander Shulgin aveva infatti detto di aver presentato le prove che ...