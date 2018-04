Caso Facebook | Tajani a Zuckerberg | “Venga al Parlamento europeo” Il testo della lettera

Non sarà il Caso Facebook a spodestare Tencent : Piuttosto, la riteniamo la più grande società di entertainment del mondo, in virtù della sua posizione dominante nel mercato dei videogiochi online, grazie a giochi di successo come Honour of Kings, ...

Il Caso Facebook/ La privacy è libertà dunque non negoziabile : Tra poco più di un mese entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali. Il testo è stato approvato due anni fa, ma la sua applicazione è stata rinviata al prossimo ...

'Perché dopo il Caso Facebook la politica non può più far finta di niente' : Lei è un avvocato guatemalteco, esperta in diritti umani, e guru del mondo del web. Renata Avila , membro del consiglio direttivo di Creative Commons, ha combattuto insieme al padre di Internet Tim ...

"Perché dopo il Caso Facebook la politica non può più far finta di niente" : Lei è un avvocato guatemalteco, esperta in diritti umani, e guru del mondo del web. Renata Avila, membro del consiglio direttivo di Creative Commons, ha combattuto insieme al padre di Internet Tim Berners-Lee una campagna per sostenere i diritti umani nell'era digitale in oltre settanta nazioni. Oggi è a Perugia al Festival internazionale del giornalismo, per parlare di come i social network sono in grado di creare pregiudizi ...

Facebook : il Caso sbarca al Parlamento Ue - ma senza Zuckerberg - : Dopo l'audizione del fondatore del social al Congresso Usa , l'assemblea di Bruxelles valuta il da farsi. Tra le ipotesi, nuove misure per prevenire gli abusi oppure l'istituzione di una commissione ...

Il Caso Facebook e i goffi tentativi della politica : Fino al 1896, negli Usa e in Gran Bretagna, vigevano leggi dette «Red Flags», che imponevano, pena severe sanzioni, alle prime automobili, e perfino a certe locomotive, di procedere a passo d'uomo, ...

Tra scuse e incertezze - Zuckerberg parla al Senato Usa sul Caso Facebook - Cambridge Analytica : Teso, nervoso, senza felpa ma con una giacca blu e una cravatta violacea, Zuckerberg alla fine è arrivato al suo giorno più difficile. L’audizione alla Commissione Commercio del Senato americano per lo scandalo Cambridge Analytica è ancora in corso, ma non sembra davvero una visita di cortesia. Il Senatore John Thune, a un certo punto, ha fatto cen...

Facebook - Zuckerberg in Senato sul Caso Cambridge Analytica : via all'audizione -Live tv : Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg è appena giunto in aula al Senato dove si appresta a testimoniare davanti alle commissioni Commercio e Giustizia. Si è scusato...

Facebook e la privacy violata - nuovo Caso : sospesa l’app Cubeyou - fondata da italiano : Il social network ha sospeso della sua piattaforma una società basata negli Stati Uniti e fondata dall’italiano Federico Treu che analizza i dati sui consumatori: potrebbe averli raccolti dalle università

Caso Facebook - l’Ue : «Il coinvolgimento di utenti europei è inaccettabile» Zuckerberg : 87 milioni di profili venduti : La risposta della Commissione europea dopo l'ammissione da parte di Zuckerberg che oltre un milione di residenti in Ue sono coinvolti nello scandalo di Cambridge Analytica. Il Garante italiano chiede più informazioni

87 milioni i profili Facebook coinvolti nel Caso Cambridge Analytica : Nelle ultime settimane il caso Cambridge Analytica che ha letteralmente travolto il gigante tecnologico Facebook è stato al centro dell’attenzione dei media globali, soprattutto perché ha dimostrato ancora una volta come i dati che gli utenti condividono quotidianamente attraverso social network e applicazioni di ogni genere possono essere sfruttati illecitamente per motivi completamente diversi da quanto immaginato. La situazione per ...

Facebook e il Caso Cambridge Analytica : sono 87 milioni le persone “spiate” : L’azienda inglese ha raccolto i dati di un americano su quattro. Zuckerberg testimonierà mercoledì davanti al governo Usa, ma intanto il social network promette condizioni d’uso più chiare e norme sui dati più rigide