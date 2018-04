Casellati premier? Mi importa poco Piuttosto vorrei capire come finirà per i riders

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Quando i gentili amici della redazione mi hanno contattato, proponendomispunto “cosa ne pensi della” la prima reazione è stato l’incipit immortale della Terza notte di Valpurga. Non mi viene in mente niente. Certo lei non è Hitler, io non sono Kraus e questa non è la Germania del 33. Ma in queste settimane ho molto apprezzato il non essere più obbligato per mestiere al commento dello spettacolo politico. Così simile alle acrobazie delle pulci invisibili di Chaplin Calvero. Basta non crederci e tutto il movimento di questi giorni si fissa immobile in un dagherrotipo sbiadito. I due giorni della, in cerca di un governo centrodestra-5 Stelle, dovrebbero esser seguiti, a rigor di logica, da due giorni di Fico in cerca di un governo 5 stelle-centrosinistra. Ma ripeto, non mi viene in mente niente. Perché mentre le pulci saltano, molte cose vere succedono. ...