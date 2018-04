Casellati mezz' ora a colloquio con Fico

Travaglio a La7 : “Casellati a Otto e Mezzo? Non ci sarò - sennò diventa Presidente della Repubblica” : “Casellati sarà invitata a Otto e Mezzo? Non con me, altrimenti la prossima volta diventa Presidente della Repubblica. Non vorrei portarle troppa fortuna”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta un blob su tutti gli scontri dialettici che su La7 ha avuto con la neo-Presidente del Senato. E aggiunge: “Mi era già capitato di litigare con Grasso e con Schifani. E sono diventati presidenti del ...

Quando Casellati parlò di Ruby come nipote di Mubarak. Otto e mezzo diffonde un video del 2011 dell'allora sottosegretaria alla Giustizia : Nel 2011, intervistata da Lilli Gruber su La7 a Otto e mezzo sul caso Ruby, Elisabetta Casellati affermò che il presidente egiziano Mubarak, durante un incontro ufficiale, menzionò la nipote Ruby all'allora premier italiano Silvio Berlusconi. È quanto si legge in un comunicato di Otto e mezzo che, in allegato, diffonde il video con l'estratto dell'intervista dell'allora sOttosegretaria alla Giustizia.#Ottoemezzo Nella ...

Casellati - quando a Otto e Mezzo diceva : “Mubarak aveva parlato con Berlusconi della nipote in un incontro ufficiale” : Nella puntata di Otto e Mezzo dell’11 aprile 2011, l’allora sOttosegretaria alla Giustizia Maria Elisabetta Casellati, oggi Presidente del Senato, affermò che il Presidente egiziano Mubarak, durante un incontro ufficiale, menzionò la ‘nipote’ Ruby all’allora premier italiano Silvio Berlusconi. L'articolo Casellati, quando a Otto e Mezzo diceva: “Mubarak aveva parlato con Berlusconi della nipote in un incontro ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Travaglio e le “puttanate” della Casellati sui processi di Berlusconi - appena condannato. Lo scontro a Otto e Mezzo : La neoeletta presidente del Senato, la Berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 2013 è senatrice per il Popolo della Libertà. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la Casellati ha un confronto con Marco Travaglio, in collegamento, sui guai giudiziari di Silvio Berlusconi, che attende che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si esprima sulla retroattività della legge Severino. Quando Travaglio ricostruisce le ...