Casellati mandato esplorativo da Mattarella Diretta “cerchi maggioranza tra Centrodestra

Colle - mandato esplorativo a Casellati : 11.48 La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha concluso il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nello studio La Vetrata del Quirinale. Lo ha riferito il Segretario generale Zampetti. La Casellati ha ricevuto un incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica. Avrà tempo per verificare l'esistenza di una maggioranza fra il centrodestra e il M5S fino a venerdì."Ringrazio per la fiducia ...

Governo - come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Sergio Mattarella incaricherà la presidente del Senato. Le possibili direzioni del suo lavoro: prendere tempo, pressare Berlusconi o favorire l'apertura del forno col Pd

Governo - mandato a Casellati Al Quirinale da MattarellaSalvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo. Dopo due giri di consultazioni al Quirinale, durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Mandato esplorativo a Elisabetta Casellati. Il "benvenuto" di M5S : "Il veto su Berlusconi resta" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le ore 11 di oggi, al Quirinale, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Casellati riceverà dal capo dello Stato un incarico esplorativo: il suo compito sarà quello di accertare se esiste la possibilità di formare un governo centrodestra-M5S. Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva aperto alla possibilità che il Quirinale ...

Governo - come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto: Lapresse) Sergio Mattarella ha fatto la mossa più saggia. Quella che, in fondo, tutti si aspettavano. Ha optato cioè come primo passo, sebbene non sia costituzionalmente formalizzato, il “mandato esplorativo” assegnato alla presidente del Senato. Niente più, niente meno che chiedere a una personalità di alto profilo e garanzia di fargli in qualche modo da supplente. Anzi, appunto da “esploratore” dentro ...

