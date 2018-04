Casellati | incarico in salita | tensioni Lega-M5s Di Maio | pronti a governo con la Lega

Governo - incarico esplorativo a Casellati | Via alle consultazioni con M5s - Di Maio : "Governo solo con la Lega - Salvini decida" : Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Casellati - incarico in salita : tensioni Lega-M5s - centrodestra diviso : Casellati dà il via alle consultazioni ma tra M5S e Lega è già tensione. I primi a incontrare la presidente del Senato che ha ricevuto il mandato esplorativo da Mattarella sono i...

Esecutivo : incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, l’ incarico esplorativo per formare il nuovo Esecutivo . Dopo due giri di consultazioni terminati senza risultato e accordi tra i partiti, Sergio Mattarella ha preso tale decisione. La Casellati questa mattina è stata convocata alle ore 11 ed ha ricevuto la proposta. Ora starà a lei decidere se accettare l’ incarico esplorativo per cercare di formare un Governo oppure ...

Incarico Casellati - Di Maio : “Occasione preziosa per fare chiarezza. Ribadiremo proposte e posizioni M5S” : “Voglio augurare buon lavoro alla presidente del Senato e ringraziare il presidente Mattarella per questa decisione. Questa per noi è un’occasione preziosa per fare chiarezza anche perché l’Italia non può più aspettare. Alla presidente del Senato esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni”. Lo afferma, in un video su facebook, il capo politico del M5S Luigi Di ...