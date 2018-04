blogo

: Casellati, il discorso dopo l'incontro con Mattarella - VIDEO - Politica111 : Casellati, il discorso dopo l'incontro con Mattarella - VIDEO - polisblogit : Casellati, il discorso dopo l'incontro con Mattarella - VIDEO - marinapiva67 : @alessandro_cant @MartaEcca La #Casellati c'è da vent'anni e quei vent'anni in quel discorso ci sono tutti. -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, convocata questa mattina al Quirinale da Sergio, ha ricevuto ufficialmente il mandato esplorativo, e cioè ha ora il compito di "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle", e non tra altre forze politiche, al fine di creare un governo nel minor tempo possibile.Le tempistiche sono strette.ha chiesto adi riferire al Colle entro venerdì 20 aprile. Queste le sue prime parolel'incarico affidatole da:Buongiorno a tutti. Ho ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo nei termini già espressi dal comunicato. Ho ringraziato per la fiducia accordatami il Presidente, che terrò costantemente aggiornato. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste ...