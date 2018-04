Casellati esploratrice | due giorni per rimuovere il ' fattore B'

Governo - a Casellati mandato mirato per verifica maggioranza tra M5S e centrodestra : «Riferirò venerdì» Ecco chi è l’«esploratrice» : il ritratto : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo . Dovrà relazionare Mattarella venerdì. E Berlusconi convoca i parlamentari

Casellati esploratrice? Salvini dice sì - Di Maio tace - per ora - : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini questa mattina non ha ...