Dopo la Casellati - Roberto Fico? La profezia di Guido Crosetto : Guido Crosetto non è un parlamentare qualunque. Oltre il ruolo di coordinatore nazionale di FdI, è un attore ed osservatore acuto della politica italiana. Alla vigilia del voto del 4 marzo, inventò , ammettendolo, un sondaggio fake attribuito alla Ghisleri. I numeri di fantasia si rivelarono esatti, precisi come nessun altro aveva ...

Casellati (e Fico) verso il flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

Augusto Minzolini - la profezia sulla Casellati : 'È già finita - dopo di lei Roberto Fico premier' : 'I 5 stelle confermano la loro posizione'. Augusto Minzolini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 , fa la sua profezia: 'L'ipotesi Casellati è già finita. Il prossimo incarico ...

MANDATO Casellati - M5S “VETO SU BERLUSCONI”/ Incontri con Mattarella - Fico e Gentiloni : trame Di Maio-Salvini : Governo, Mattarella convoca CASELLATI: oggi il MANDATO, parte la missione esplorativa. "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Casellati mezz'ora a colloquio con Fico : ANSA, - ROMA, 18 APR - Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha lasciato Montecitorio dopo un colloquio durato poco più di mezz'ora con Roberto Fico. Casellati è giunta a Montecitorio ...

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il "forno" leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di "forno" a essersi ormai spento. Matteo Salvininon pare voler mollare Berlusconi e Mattarella ha perso la pazienza, scegliendo, come farà oggi, Elisabetta Casellati per un incarico esplorativo.Allo stesso tempo, l'altro ...

Casellati - Fico o il "fattore G" : le scelte di Mattarella per un Governo senza Salvini e Di Maio : Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? È una domanda che gli italiani si pongono da oltre un mese. Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 che hanno restituito l'immagine di un paese diviso in...

Governo - è la settimana decisiva : la soluzione nelle mani di Casellati o Fico : Dall'«indecoroso balletto tra Di Maio, Salvini e Berlusconi», come lo definisce Federico Fornaro (Leu), si uscirà in qualche modo tra un paio di giorni quando Sergio Mattarella...

M5s a Fico-Casellati : convocare subito Governo - riunire Parlamento : Roma, 14 apr. , askanews, I capogruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, hanno scritto questa mattina una lettera ai presidenti dei due rami del Parlamento, Maria Alberti ...

Fico - Casellati - Salvini : le tre ipotesi di mandato per Mattarella : Al di là del siparietto di Berlusconi andato in scena ieri al termine della dichiarazione letta da Salvini al Quirinale, in Forza Italia si rimarca la disponibilità manifestata nera su bianco di aprire ad un confronto con M5s. Un atto di responsabilità nella direzione del dialogo auspicato dal Capo dello Stato. Ed è proprio al presidente della Repubblica che si affida Berlusconi. È vero che la coalizione al ...

Mattarella - ultimatum ai partiti : "Zero progressi - serve governo" Preincarico : Fico o Casellati? VOTA : "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica Sergio Mattarella parlando ai giornalisti al termine del secondo giro di consultazioni Segui su affaritaliani.it

Consultazioni : oggi al Colle Napolitano - Fico e Casellati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAore 13:00 - Nemmeno il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha voluto lasciare dichiarazioni dopo l'incontro con Mattarella, procedendo spedita verso l'uscita senza salutare i giornalisti presenti in sala.ore 12:40 - Nessun commento da parte di Roberto Fico dopo il colloquio con il capo dello Stato: "Buongiorno a tutti, vi auguro buon lavoro", si è limitato a dire il presidente della Camera.ore 11:45 ...

CONSULTAZIONI - FICO DA MATTARELLA/ Diretta Quirinale - Governo Casellati o Giorgetti? Salvini “no liti FI-M5s” : CONSULTAZIONI, FICO e Casellati da MATTARELLA: secondo giro del nuovo giro di incontri per il Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:27:00 GMT)