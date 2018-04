Casellati | dal ' preincarico' a Bersani | al Patto della Staffetta | la lunga storia delle

La parola a Mattarella per uscire dall'impasse. In pole position il nome della Casellati : A lei dovrebbe essere affidato un mandato esplorativo, con il benestare di tutte le forze politiche. Salvini compreso

Di Maio spiazzato dallo schiaffo di Berlusconi. E iniziano i timori su tre parole chiave : governissimo - Casellati e Giorgetti : Non c'è solo la "battutaccia" di Silvio Berlusconi. C'è anche un comunicato congiunto nel quale i leader del centrodestra tengono robustamente il punto politico. Incarico per un "governo di alto profilo" a una personalità indicata dalla Lega, inscalfibilità della coalizione, invito - al Movimento 5 stelle anzitutto - ad abbandonare "tattiche e veti". A Luigi Di Maio non viene concesso nulla dal partner leghista, con ...

Consultazioni dal 4/4 - inizia Casellati : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Al via le Consultazioni per la formazione del nuovo governo da mercoledì prossimo, 4 marzo, al Quirinale: si partirà alle 10.30 con la presidente del Senato Elisabetta Casellati,...

Forza Italia riparte dalle donne/ Alberti Casellati - Bernini e Mariastella Gelmini : Berlusconi sceglie il rosa : Forza Italia riparte dalle donne, restyling firmato Silvio Berlusconi: dopo l'elezione di Alberta Casellati alla presidenza del Senato, capigruppo Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Casellati - prima uscita per assistere all’opera diretta dal figlio Alvise. “Presidentessa? No - preferisco presidente” : “Presidentessa? preferisco essere chiamata presidente”. Lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia neoeletta presidente del Senato lasciando il teatro Carlo Felice di Genova dove ha assistito alla ‘Rondine’ di Puccini, opera diretta dal figlio Alvise L'articolo Casellati, prima uscita per assistere all’opera diretta dal figlio Alvise. “Presidentessa? No, preferisco ...

Casellati presidente del Senato - consensi dalle imprese venete : ... presidente di Ascom Padova , «il Senato ha eletto una figura che, oltre che di garanzia, saprà anche essere di stimolo nei confronti dell'intera classe politica. Il presidente di Confcommercio, ...

Casellati al Carlo Felice/ Genova - Presidente Senato dal figlio direttore d’orchestra ne La Rondine di Puccini : Maria Elisabetta Alberti Casellati in visita al teatro Carlo Felice di Genova: la Presidente del Senato va dal figlio direttore d'orchesta ne "La Rondine" di Puccini. La prima giornata(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 17:51:00 GMT)

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : dalla marcia contro il processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

Casellati - l'avvocato in politica e alfiere del berlusconismo dal '94 : Una nuova stagione della politica si è aperta e Maria Elisabetta Alberti Casellati, da oggi presidente del Senato, ne è la prova. Entrata in politica nel 1994 con la nascita di Forza Italia, del berlusconismo è stata sempre alfiere. Ora, archiviata la

Casellati - l’avvocato in politica e alfiere del berlusconismo dal ’94 : Avvocato matrimonialista e docente di diritto canonico, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia nei governi del Cavaliere e fino a qualche giorno fa componente laica del Csm in quota forzista (eletta nel 2014)...

Senato - è fatta per la Casellati Donna la 2° carica dello Stato Avvocato del Csm - in Fi dal '94 : Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima Donna alla presidenza del Senato, è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 ed è stata fino a pochi giorni fa componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Laureata in giurisprudenza... Segui su affaritaliani.it

Senato - è fatta per la Casellati 2° carica dello Stato in rosaAvvocato del Csm - in Fi dal '94 : Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna alla presidenza del Senato, è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 ed è stata fino a pochi giorni fa componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Laureata in giurisprudenza... Segui su affaritaliani.it