Casellati come Marini | consultazioni in Sala Specchi a Giustiniani

Governo - come procederà il mandato esplorativo di Casellati : Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto: Lapresse) Sergio Mattarella ha fatto la mossa più saggia. Quella che, in fondo, tutti si aspettavano. Ha optato cioè come primo passo, sebbene non sia costituzionalmente formalizzato, il “mandato esplorativo” assegnato alla presidente del Senato. Niente più, niente meno che chiedere a una personalità di alto profilo e garanzia di fargli in qualche modo da supplente. Anzi, appunto da “esploratore” dentro ...

Consultazioni - Mattarella “deciderò come uscire da stallo”/ Governo M5s-Centrodestra o incarico a Casellati : Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella: il Colle "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". Governo M5s-Centrodestra o incarico a Casellati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:53:00 GMT)

Vitalizi - Casellati come Fico : “Senatori Questori avviino istruttoria con i colleghi della Camera. Spero in rapide soluzioni” : Roberto Fico lo aveva annunciato poco dopo la sua elezione al vertice della Camera e aveva poi rilanciato quello che è stato uno dei temi principali della campagna elettorale del Movimento 5 stelle: “I Questori della Camera hanno 15 giorni per presentare una proposta di superamento dell’attuale sistema dei Vitalizi“. Due giorni dopo risponde all’iniziativa la sua collega al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che dice di ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Ho rinunciato al volo di Stato come primo atto. I veti per la formazione del nuovo governo sono un errore" : Il suo primo atto da presidente del Senato è Stato rinunciare al volo di Stato. "Un gesto naturale perché ai rappresentanti della politica e delle istituzioni è chiesto di far proprio un concetto di sobrietà per l'utilizzo delle risorse". In un'intervista al Corriere della Sera parla Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a sedere sullo scranno più alto di palazzo Madama.Sull'iter tortuoso per la ...

Quando Casellati diceva : “Mubarak parlò a Berlusconi di Ruby presentandola come sua nipote” : In un video del 2011 della trasmissione Otto e Mezzo, l'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parlava di Silvio Berlusconi e del caso Ruby: "Quando Berlusconi incontrò Mubarak, pare sia venuto fuori da alcune testimonianze che il presidente egiziano aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale".Continua a leggere