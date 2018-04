Casellati al Quirinale per l'incarico : Sergio Mattarella ha convocato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale alle ore 11. Lo rende noto un comunicato del Quirinale . LEGGI ANCHE: Il difficile...

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...