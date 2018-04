huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Caro Grasso, la mancata reazione ci preoccupa più della sconfitta - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Caro Grasso, la mancata reazione ci preoccupa più della sconfitta - HuffPostItalia : Caro Grasso, la mancata reazione ci preoccupa più della sconfitta - SoniaGrotto : RT @fabioitasic: Caro #grasso sicuro? Con tutti? Consultazioni, LeU: 'Pronti a qualsiasi dialogo' -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) È passato più di un mese dal giorno in cui le culture politiche che hanno fondato la Repubblica sono state confinate nell'irrilevanza politica e parlamentare. La sinistra italiana ha subito unache non ha precedenti nell'arco degli ultimi 70 anni.Il dibattito apertosi dal 4 marzo suonerebbe vuoto e stucchevole anche a fronte di unaincidentale. Risulta invece intollerabile, trattandosi di un passaggio di fase che ridisegna la geografia politica del Paese.La mancanza di unavalida allapiùstessa. Nel '94, a fronte di un fallimento dalle implicazioni ben meno gravi di quello odierno, in poche settimane si rinnovarono i gruppi dirigenti e venne archiviata la fallimentare alleanza dei progressisti.L'esitodiscussione che si aprì è noto: l'intuizione dell'apertura al cattolicesimo ...