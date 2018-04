Carceri | appello del Csm al Parlamento | “Approvate la riforma” Resta il nodo della

Riforma delle Carceri - l’appello al Consiglio dei ministri : non sprecate l’occasione di un atto di civiltà : Per chi ha seguito le vicende dell’universo carcerario italiano degli ultimi decenni, oggi è la vigilia di un momento storico. È fissato per oggi un Consiglio dei ministri nel quale si compirà o si vanificherà per sempre lo sforzo di centinaia di intelligenze, entusiasmi e competenze che negli ultimi tre anni sono state al servizio della Riforma del sistema penitenziario. Era il 2013 quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ...