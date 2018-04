Cantiere in via Marangoni

Asfaltature in via Cividale : imprevisti tecnici fanno slittare l'apertura del Cantiere : Problemi tecnici per il cantiere di via Cividale, a Udine, che doveva essere inaugurato ieri, lunedì 16 aprile, e invece sarà pienamente operativo lunedì 23 . Oltre ai lavori di asfaltatura, da lunedì ...

GIOVANI ARTISTI - Il 13 - 14 e 15 aprile visite guidate gratuite all'interno del Cantiere di via Camaleonte : Intrepida: performance ARTISTIche immaginando i futuri possibili dell'ex-Teatro Verdi di Ferrara 12-04-2018 / Giorno per giorno Sono tutte ispirate alla contrapposizione tra ambiente naturale e ...

Via Ambrosetti - a Morbegno Cantiere entro dieci giorni : È pronta a partire la riqualificazione di via Ambrosetti, il vialone che unisce il centro cittadino , l'asse via Vanoni-Fabani, con la strada statale 38. Fra una decina di giorni - anticipa il sindaco ...

Parking di via Borgogna - Cantiere da smantellare - Si torna a passare nel centro di Milano : In via Borgogna si tornerà a circolare senza più limitazioni e ostacoli fisici: sarà smantellato, anche se solo per un periodo di tempo limitato, il discusso quanto tribolato cantiere del Parking sotterraneo (328 posti), fermo da quasi due anni, il cui progetto iniziale risale al 2004. Il Comune di Milano e la società Expo Borgogna Parking, titolare della concessione per la sua costruzione, hanno raggiunto un accordo che prevede la riconsegna ...

Napoli - inchiesta sul Cantiere di via Marina : maxiperizia su 80 telefoni e pc : Un lavoro di analisi che viene ritenuto decisivo per capire come sono andate le cose in una delle zona di maggiore interesse per la viabilità cittadina (e non solo). Parliamo...

Monza - un uomo ferito in un Cantiere in via Nievo : Un uomo è rimasto ferito martedì in un incidente in un cantiere in via Nievo a Monza. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 dopo che l'operaio, 48 anni, è precipitato da una altezza di circa cinque ...

Sibari-Sila - viaggio nell’incompiuta da 48 milioni di euro. Un Cantiere abbandonato tra ruggine e ponti mai terminati : A dieci anni dall’inizio dei lavori della Sibari-Sila, un’opera che avrebbe dovuto collegare la montagna e il mare, nella provincia di Cosenza, lo scenario che si apre a chi lo attraversa è desolante. Costellato da lingue di cemento armato, sospese nella vegetazione fitta, e piloni incastonati su ponti ormai arrugginiti. L’incompiuta calabrese oggi è la metafora di un Sud Italia che rovescia i propri figli verso il Nord, ...

Parte Cantiere per Via Marco Simoncelli : ANSA, - BOLOGNA, 19 MAR - Avviato all'esterno del 'Misano World Circuit', il cantiere che darà vita a Via Marco Simoncelli il pilota romagnolo scomparso sull'asfalto del circuito di Sepang nell'...

Riviera di Porta Nuova - consegnati i lavori e avviato il Cantiere : Assemblea annuale CSA, centinaia di artigiani all'Hotel Adriatico 3 Riviera di Porta Nuova, consegnati i lavori e avviato il cantiere 4 Zona Franca Urbana, riunione operativa per il decollo atteso dal ...