Cani e gatti “vanno soppressi in caso di eruzione del Vesuvio” | “E’ illegale”

Anche per i Cani e i gatti il carattere è scritto nelle stelle? : ... Bilancia e Acquario, : loro sono i relazionali, che hanno piacere a entrare in relazione con le persone, si muovono, sono veloci a comprendere i comandi, sempre vispi, curiosi e aperti al mondo ...

Tiziano Ferro a favore dell'adozione di Cani e gatti : Tiziano Ferro commuove i fan con un appello per la difesa degli amici a quattro zampe, in cui chiede esplicitamente ai ssostenitori di dare una mano quando possibile, adottando cani e gatti . ' Loro ...

S.O.S pulci e zecche : ecco come proteggere Cani e gatti : Con la primavera le giornate si allungano ed il tepore dei raggi solari ci fa venir voglia di salutari passeggiate all’aria aperta, magari in compagnia de l nostro fedele amico a quattro zampe. Le calde temperature, però, favoriscono le riproduzioni e l’aumento dei parassiti esterni, soprattutto di pulci e zecche, con cui cani e gatti si trovano a fare i conti. Prevenire è meglio che curare per cui la cosa più giusta da fare è l’impiego di ...

Ora Google riconosce le razze di Cani e gatti nelle tue foto : (foto: Google) È passato poco più di un mese da quando Google ha portato il riconoscimento intelligente delle immagini dalla fotocamera dei suoi smartphone Pixel agli smartphone della concorrenza. Google Lens, questo il nome della funzionalità, ora può riconoscere panorami e soggetti all’interno delle foto stoccate in Google foto su tutti i dispositivi iOS e su alcuni dei telefoni Android più in voga del momento, ma presto si doterà di ...

Sarà possibile seppellire Cani e gatti in giardino : "Atto d'amore" : Per milioni di italiani non sono "solo animali": sono parte integrante della famiglie, rientrano a pieno titolo tra gli affetti più cari. Arriva il via libera per seppellire animali domestici in...

Cani e gatti - il Veneto svolta : si potranno seppellire nel giardino di casa : In Veneto si potranno seppellire gli animali domestici anche in giardino. Tra qualche giorno, quando la delibera approvata oggi in Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità Luca Coletto ...

La Banca di Piacenza offre un conto corrente per Cani e gatti : Che gli animali siano i migliori amici dell’uomo, è fuor di dubbio, in particolare nel caso degli animali domestici. Essi infatti instaurano con il proprio padrone un legame che va ben oltre il semplice affetto. E così, la Banca di Piacenza, ha pensato bene di creare il conto “Amici Fedeli“. Si tratta di un conto corrente Bancario “cointestato” a un animale domestico e al suo padrone, con dentro ...

