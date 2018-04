Candiani Denim inventa la super tela denim sostenibile

gqitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il 2018 è l’annus memorabilis di, il primo produttore europeo di– ovviamente –. Oltre a festeggiare il suo 80°Anniversario, la storica azienda di Rebecco con Induno, nel Parco del Ticino, può fregiarsi di aver messo in produzione la prima: il Re-Gen. LaRe-GenNato per soddisfare le extra-ordinarie esigenze di stile e nel contempo ture l’ambiente, questo speciale tessuto è composto da Refibra™ e fibra riciclata in parti uguali. Si tratta di filati derivati da materiale rigenerato. Quindi neanche un grammo di cotone fresco è utilizzato per la produzione del Re-Gen, lacimosata che unisce l’heritage della produzionealle tecnologie più evolute in chiave. Meno acqua, no plastica sciolta Una delle accuse volte all’industria della moda e in ...