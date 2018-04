ilfattoquotidiano

: Campobasso, la transumanza della classe politica - Cascavel47 : Campobasso, la transumanza della classe politica -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Giovedì, torna “A casa vostra”: il Fatto dedica quattro pagine a. Città ricca di storia in una regione troppo spesso dimenticata. Ma oggi al centro dell’attenzione perché domenica sarà teatro di un voto regionale decisivo per lanazionale. Antonello Caporale, Pietrangelo Buttafuoco e Ferruccio Sansa hanno realizzato un reportage per raccontare la città e il Molise. Terra didei pastori che proprio in primavera si spostano lungo l’Appennino cercando pascoli migliori. E anche, oggi,dei politici che passano da uno schieramento all’altro, come nulla fosse, alla ricerca di una poltrona: candidati che erano di destra, poi di sinistra, e adesso magari ritornano a destra. Racconteremo questo. E anche il rischio, concretissimo, che il Molise diventi terra di mafie in cui camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita e ...