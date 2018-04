Campidoglio | Approvato regolamento commercio nel centro storico

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma – Semaforo verde dell’Assemblea capitolina alper l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, redatto dalla Giunta a seguito di un percorso partecipato e condiviso dai Municipi. Scopo del testo, disciplinare la tutela dele dei 21 rioni ricadenti nel Sito Unesco, con una decisa stretta sulla proliferazione di esercizi commerciali caratterizzati da una scarsa qualità dell’offerta merceologica, come i minimarket. Il provvedimento – frutto di un’analisi attenta e approfondita delle differenti peculiarità dell’area – stabilisce norme restrittive per le aperture di attività alimentari e per la tipologia degli esercizi commerciali autorizzati, dettando criteri precisi sulla qualità dei prodotti commercializzati. Le misure, via via più stringenti a seconda che le attività di riferimento si trovino nella Città Storica, ...