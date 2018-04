Camion si ribalta in A14 | code a Bologna

Incidente in A8 : Camion della Croce Rossa si ribalta - due feriti : Grave Incidente sull'autostrada A8 Milano-Laghi, tra Legnano e Origgio Ovest, in direzione Milano. Un camion e un rimorchio della Croce Rossa di Asti si sono ribaltati poco dopo le ore 13 di...

Incidente stradale/ Milano - Camion si ribalta dopo schianto : un ferito - traffico in tilt (13 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 13 aprile 2018. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto: un ferito, traffico in tilt.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:26:00 GMT)

Napoli - Camion si ribalta in tangenziale : traffico e lunghe code : Incidente stradale oggi sulla tangenziale di Napoli. Un camion si è ribaltato prima del tunnel che precede l'uscita di Agnano, in direzione del capoluogo campano. L’incidente è avvenuto intorno a...

Incidente in Tangenziale a Napoli : Camion si ribalta nel tunnel - traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all?imbocco del tunnel che precede l?uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L?Incidente, avvenuto pochi minuti fa,...

Incidente stradale/ A14 - tir si ribalta : Camionista sbalzato e travolto dalle auto (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Incidente in Tangenziale a Napoli : Camion si ribalta nel tunnel - traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all'imbocco del tunnel che precede l'uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L'Incidente, avvenuto pochi minuti fa, non sembra abbia coinvolto ...

Si ribalta Camion del latte Autista positivo all'alcoltest : BOLZANO . E' risultato positivo all'alcoltest l'Autista del camion ribaltatosi ieri, 27 marzo, a ponte Virgolo. L'uomo - G.B. 52 anni di Sarentino - ha fatto registrare un tasso alcolemico prima di 0,...

Camion si ribalta in autostrada : due feriti - traffico bloccato e lunghe code : Gravissimo incidente nel primo pomeriggio del 21 marzo in A1 direzione Sud a Le Mose all'altezza di Piacenza Expo. Il traffico è bloccato, lunghe le code che si sono formate in seguito allo schianto.

Camion si ribalta : traffico in tilt sull’A1 : Incidente all’altezza di Ponzano Romano, in direzione Roma strada chiusa Roma – Chiusura della A1 Milano-Napoli in entrambe le direzioni di marcia e traffico in... L'articolo Camion si ribalta: traffico in tilt sull’A1 proviene da Roma Daily News.

Camion si ribalta : paralizzata l'autostrada tra Roma Nord e Orte : Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ...

Roma. Code sull’A1 per Camion di bombole ribaltato : Roma. Code sull’A1 per camion di bombole ribaltato – Lunghe Code si sono formate questa mattina sull’autostrada A1 Milano Napoli dove il tratto tra Orte... L'articolo Roma. Code sull’A1 per camion di bombole ribaltato proviene da Roma Daily News.

Caserta - tromba d’aria : 8 feriti - uno è grave. Alberi divelti - Camion e roulotte ribaltati (FOTO) : Sono stati sorpresi in auto o a piedi dalla tromba d’aria, e colpiti da oggetti o detriti, o coinvolti in incidenti stradali. Otto persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, da un’improvvisa e violenta tromba d’aria che ha divelto Alberi, capovolto un camion e una roulotte in provincia di Caserta, in particolare nella zona dei comuni di San Nicola la Strada, Recale e San Marco Evangelista, alle porte del capoluogo ...

Camion si ribalta in autostrada a Pegognaga - code in A22 : L'incidente intorno alle 7.45, sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Mantova NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Camion si ribalta all'alba tra Costigliole e Savigliano : illeso il conducente : Ha causato forti rallentamenti questa mattina, giovedì 8 marzo, un mezzo pesante che all'alba si è ribaltato a Costigliole Saluzzo, sulla strada che conduce a Savigliano, in provincia di Cuneo. Sul ...