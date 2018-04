Cambio di stagione | come affrontarlo

Malessere da Cambio di stagione : per sconfiggerlo serve una buona prima colazione : Il latte è da escludere solo nella dieta di chi ha un'allergia alle proteine del latte vaccino, altrimenti, dal punto di vista della scienza della nutrizione, non c'è motivo di eliminarlo. Chi è ...

Cambio di Stagione? E il malessere colpisce gli italiani. Ecco come affrontarlo al meglio #iocominciobene : Chi non vorrebbe avere armadi tanto grandi da non dover più affrontare il Cambio di Stagione? C’è chi fa la chiusa in casa per spostare i vestiti di tutta la famiglia e chi invece lo fa poco per volta… ma il risultato spesso non cambia: stanchezza, malumore e tante altre sensazioni poco piacevoli. A raccontarlo con un’indagine è l’Osservatorio Doxa – AIDEPI chiamato “Io comincio bene” . La soluzione? Sembra proprio che ...

“Sindrome” da Cambio di stagione : colpisce 35 milioni di italiani - ecco il segreto per affrontarla : Difficoltà ad alzarsi al mattino, spossatezza, disturbi legati al sonno, ansia o malumore: queste alcune manifestazioni della cosiddetta “Sindrome” da cambio di stagione. Malesseri molto diffusi, che colpiscono tutti (o quasi) gli italiani: all’86% – 35 milioni di persone tra i 18 e i 70 anni – capita infatti di soffrire dal punto di vista fisico o psicologico, per il cambio di stagione. Con un 32% che dichiara di risentirne sempre o ...

Preparatevi al Cambio stagione : arriva Apollo e porta 10 giorni di sole : Ormai è ufficiale: potete prepararvi al cambio stagione. Questo fine settimana entrerà in scena un campo anticiclonico che il meteo.it battezza Apollo, come il Dio del sole. Posizionato su tutta l'Africa settentrionale, inizierà a muoversi verso l'Europa, alzando le temperature anche in Italia, a partire da giovedì 19 aprile. "L'alta pressione Apollo da Giovedì 19, Venerdì 20 e Sabato 21 ...

Pneumatici invernali - scaduto l’obbligo il 15 aprile. E’ ora del Cambio-stagione : E’ arrivata la primavera, e con lei i primi caldi. E’ importante dunque adeguare le nostre auto alle temperature più alte, a cominciare dalle gomme. Sono infatti scadute il 15 aprile le ordinanze riguardo l’obbligo di circolazione con Pneumatici invernali (o, in alternativa, con catene a bordo), e sarebbe dunque ora di sostituire le gomme termiche (che si riprenderanno il 15 novembre) con quelle estive. Potrebbe sembrare una ...

Cambio di stagione : ... la partita, come al solito tutta maschile, sulla presidenza delle camere è stata anche una perfetta messa in scena del dispositivo edipico che da che mondo è mondo regola la trasmissione del potere ...

Cambio di stagione : Habemus papas, uno alla camera una al senato, Roberto Fico, uomo, 44 anni, il primo, Maria Elisabetta Alberti Casellati, donna, 71 anni, la seconda. Leggi

10 cibi booster per il Cambio di stagione : Cattivo umore, nervosismo, difficoltà di concentrazione ti mettono a tappeto? L’arrivo della primavera non sempre riesce a farti sentire piena di vitalità. Può accadere che con l’aumento delle ore di luce e l’aumento della temperatura al contrario ci si senta più stanche e giù di tono. Colpa del cosiddetto “mal di primavera”, un malessere molto frequente che si manifesta con sbalzi d’umore, stanchezza, mancanza di concentrazione e altri piccoli ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - la stagione della verità. Serve il Cambio di marcia per dare un senso all’avventura in Ducati : Jorge Lorenzo è ai nastri di partenza di una stagione quanto mai importante e delicata per la sua carriera. Il maiorchino, infatti, sta per dare il via alla sua seconda annata in Ducati e, mai come in questa occasione, la parola “fallimento” non potrà comparire nel suo bilancio. I motivi sono due, semplici e chiari: in primo luogo per la storia del pilota nato a Palma de Maiorca nel 1987, il secondo perchè il suo contratto, e il suo ...

ENEA - Cambio di stagione in Antartide per la spedizione scientifica italiana : Teleborsa, - Con più di 50 progetti scientifici portati a termine si conclude la 33a Campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide , PNRA, , finanziata dal Ministero dell'istruzione,...