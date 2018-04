Cambiamenti climatici | per evitare gli impatti più gravi le rinnovabili devono

Cambiamenti climatici : nasce a Venezia il più grande centro di ricerca italiano : Si chiama CMCC@Ca’Foscari ed è il più grande centro accademico di ricerca sui Cambiamenti climatici in Italia, nasce dalla partnership strategica tra Università Ca’ Foscari Venezia e la Fondazione CMCC – centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici. Con sede al VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera Venezia, la task force multidisciplinare vede lavorare insieme climatologi, economisti, chimici, statistici per ...

Greenpeace - la video-inchiesta : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai Cambiamenti climatici” : “assicurare la propria casa contro le alluvioni potrebbe essere impossibile se si vive in zone del nostro Paese ad alto rischio di fenomeni meteorologici estremi. A dimostrarlo – si spiega in una nota – una video inchiesta realizzata a Genova da Greenpeace Italia con una telecamera nascosta in diverse agenzie di assicurazioni Generali.” L’associazione ambientalista vuole evidenziare “una enorme contraddizione: se da ...

Greenpeace : “Generali non assicura chi è a rischio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei Cambiamenti climatici” : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici“. È la denuncia di Greenpeace Italia che a Genova ha realizzato una video inchiesta a supporto della sua campagna (la potete vedere qui), entrando con una telecamera nascosta in diverse agenzie della compagnia assicurativa. Il risultato? Nel 90% dei casi non è stato possibile iniziare l’iter per assicurare una casa nel capoluogo ligure a rischio ...

Clima - fotografare i ghiacciai : così si misurano i Cambiamenti climatici : Dopo Karakorum, Caucaso, Alaska e Ande, la quinta spedizione del progetto fotografico-scientifico “On the trail of the glaciers” è in partenza per l’Himalaya. Obiettivo: documentare, sia con i confronti fotografici sia con il telerilevamento, l’imponente cambiamento dei ghiacciai negli ultimi 100 anni. Everest, Kangchenjunga e Cho Oyu (rispettivamente, la prima la terza e la sesta montagna più alta del pianeta) sono le ...

Cambiamenti climatici : nuova forestazione urbana per il miglioramento del territorio e della qualità dell’aria : Da una concreta collaborazione tra enti pubblici ed enti privati, tra soggetti profit e soggetti non profit, ecco nascere un altro nuovo bosco urbano sul territorio nazionale presso Parco Nord Milano. Il 6 Aprile Day Gruppo Up insieme a Rete Clima® lavoreranno infatti per aumentare l’estensione delle aree forestali nazionali, realizzando una nuova forestazione urbana finalizzata alla rinaturalizzazione del territorio cittadino, all’aumento di ...

Chimica e Cambiamenti climatici - a Foligno e Spoleto un weekend a tutta scienza : Storia, scienza, Società" realizzata nell'ambito dell'ottava edizione di Festa di scienza e Filosofia, in programma dal 26 al 29 aprile a Foligno. Ideata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali, la ...

La missione della professoressa italiana 'Un mese in Antartide per studiare i Cambiamenti climatici' : ... oltre a promuovere il ruolo e la visibilità delle donne all'interno del mondo scientifico, il progetto vuole infatti focalizzarsi sulla lotta ai cambiamenti climatici unendo scienza e comunicazione'.

Ciclone sulle isole Fiji : vicina una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme a causa dei Cambiamenti climatici : Le isole Fiji stanno entrano in una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme, secondo quanto dichiarato dal leader della nazione insulare del Pacifico dopo le inondazioni causate da un Ciclone che ha ucciso almeno 4 persone. Il Ciclone Josie ha colpito le Fiji nei giorni scorsi e, anche se la nazione di circa 1 milione di abitanti ha evitato di essere colpita direttamente dai venti, forti piogge e inondazioni hanno causato ...

Cambiamenti climatici - ANBI : “Ognuno faccia la propria parte - alla politica chiediamo più coraggio” : “Per rispondere alle conseguenze dei Cambiamenti climatici, ognuno è chiamato a fare la propria parte; al Governo, che verrà, chiediamo di proseguire nel solco tracciato dall’esperienza della Struttura di Missione #italiasicura che, per la prima volta, ha affrontato il tema del dissesto idrogeologico in un’ottica nazionale; senza sicurezza territoriale, il nostro Paese non potrà mai essere competitivo. Occorre che territorio, turismo, ...

Cambiamenti climatici : dal sale un possibile aiuto per raffreddare la Terra : Spargere grandi quantità di sale nell’atmosfera potrebbe prevenire i Cambiamenti climatici, secondo la proposta di un gruppo di ricercatori. Hanno suggerito che, poiché il sale è molto rifrangente, potrebbe riflettere la luce solare nello spazio, contribuendo a raffreddare la Terra. Ma altri climatologi non ne sono così sicuri. Quest’idea rientra nella categoria della geoingegneria, ossia un tentativo su larga scala di cambiare l’ambiente come ...

Ambiente - WWF : dai Cambiamenti climatici una grave minaccia per api e altri impollinatori : Una delle spie degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale è la drammatica diminuzione delle api domestiche e selvatiche. Dopo l’uso massiccio dei pesticidi i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori minacce per gli impollinatori, da cui dipende oltre il 70% della produzione agricola per la nostra alimentazione. Un primo segnale arriva dalla produzione di miele. Secondo i dati forniti da dagli ...

Caro Salvini - ecco perché i Cambiamenti climatici hanno a che fare con le migrazioni : (Foto: Michael S. Yamashita/Getty Images) Lo scorso lunedì 19 marzo la Banca mondiale ha pubblicato un lungo rapporto dal titolo Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, dedicato al complesso tema delle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici. Il documento, che avevamo già commentato qui su Wired e che è scaricabile da qui in formato pdf (il file pesa oltre 63MB), è la sintesi raccontata in più di 200 pagine della situazione ...

Cambiamenti climatici - scioglimento dei ghiacciai : superato il punto di non ritorno : Nell’Accordo di Parigi, 195 stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici hanno deciso di limitare l’aumento della temperatura globale media ben al di sotto dei 2°C, se possibile 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Questo dovrebbe ridurre notevolmente i rischi dei Cambiamenti climatici. Ma se questo piano funzionasse, cosa significherebbe per l’evoluzione dei ghiacciai? Per rispondere a questa domanda, ...

Cambiamenti climatici : nuovi dati confermano un importante aumento di eventi meteorologici estremi : nuovi dati mostrano che gli eventi meteorologici estremi sono diventati più frequenti negli ultimi 36 anni, con un notevole aumento di alluvioni e altri eventi idrologici anche rispetto a 5 anni fa, secondo un nuovo studio dell’European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), costituito da 27 accademie scientifiche nazionali dell’Unione Europea e della Svizzera. Considerato l’aumento nella frequenza degli eventi meteorologici estremi, ...