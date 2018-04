California | una città invasa dai ' tumbleweed' | i cespugli rotolanti

California - l’assalitrice una Youtuber che non voleva censure sui suoi video : Si chiama Nasim Aghdam e ha 39 anni la donna che ieri ha aperto il fuoco nella sede di Youtube a San Bruno, in California. Lei stessa utente del canale di video avrebbe sparato perché alcuni dei filmati da lei postati erano stati di recente censurati e oscurati. Per lei erano calati gli introiti. La polizia sta ancora investigando, ma pare che avesse un canale su Youtube in cui postava video vari compresi alcuni che mostravano crudeltà sugli ...

California - auto con bombole esplode contro una base aerea : “Possibile atto di terrorismo” : California, auto con bombole esplode contro una base aerea: “Possibile atto di terrorismo” Un’auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l’ingresso principale della base aerea militare Travis esplodendo dopo che il conducente avrebbe appiccato deliberatamente il fuoco. L’uomo è morto.Continua a leggere Un’auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l’ingresso principale […]

Da anni tenevano i figli prigionieri in una scatola di compensato : arrestata la coppia di genitori in California : Dopo lo scandalo dei genitori che tenevano i loro 13 figli in catene e senza cibo, un'altra coppia è stata arrestata, sempre in California, per aver tenuto prigionieri i loro tre bambini. I piccoli, da quattro anni, vivevano in una scatola di compensato, in condizioni igieniche precarie, circondati da spazzatura e rottami. La polizia di Joshua Tree ha arrestato il padre e la madre, Mona Kirk, di 51 anni e Daniel Panico, di 73: i due ora ...

California - sventato un nuovo attacco in una scuola : Una possibile nuova strage in un liceo è stata evitata dalle forze dell'ordine di Los Angeles, appena due giorni dopo l'uccisione di 17 persone in una scuola della Florida. Lo sceriffo della Contea ha ...