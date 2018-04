Calcio | Mondiale per club ogni 4 anni? Il nuovo format dovrebbe sostituire la

L’azionista numero 1 di Uber investe in un nuovo mondiale di Calcio : Un piano da 25 miliardi di dollari per creare un nuovo torneo di calcio mondiale per squadre appartenenti alla Fifa. Fantacalcio? No, è il progetto di una cordata internazionale capeggiata dal colosso giapponese delle telecomunicazioni SoftBank, già primo azionista di Uber. Raggruppa investitori cinesi, sauditi, americani e degli Emirati Arabi. Interessati ad allargare il fruttuoso business del pallone. Quella che si prospetta potrebbe essere ...

Calcio femminile : l'Italia rimonta il Belgio ed ipoteca il mondiale : video : Contrariamente ai maschietti l'Italia al femminile del Calcio fa un passo avanti decisivo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo. Le azzurre hanno rimontato il Belgio, principale antagonista nella corsa alla rassegna iridata, che avevano aperto le danze con un Calcio di rigore realizzato da Janice Cayman al 37'. L'undici di Milena Bertolini si è rimboccato le maniche e ha trovato prima il pareggio con Martina Rosucci e poi ha trovato il ...

I proiettori Disano a Montevideo illuminano lo storico stadio del primo mondiale di Calcio [FOTO] : Lo stadio Gran Parque Central di Montevideo in Uruguay è uno più antichi stadi di calcio tuttora utilizzati nel mondo. Edificato nel 1900 è fin dalla fondazione il campo del Club Nacional de Football, una della storiche squadre di calcio della capitale uruguayana. In questo stadio si è disputata il 13 giugno 1930 la partita inaugurale del primo campionato del mondo di calcio. Il Gran Parque Central nel corso della sua lunga storia è stato ...

Speciale infrastrutture : Russia - società responsabile infrastruttura rete per mondiale Calcio 2018 presenta istanza di fallimento : Mosca, 28 mar 18:30 - , Agenzia Nova, - La società per azioni Asteros, che si è occupata di progettare l'infrastruttura di rete per la Coppa del mondo di calcio del 2018 in Russia,... , Rum,

Il Calcio africano tra sogni e stagnazione : Egitto sorpresa mondiale? : Il calcio africano tra sogni e stagnazione: Egitto sorpresa mondiale? Sono cinque le squadre africane ai nastri di partenza di Russia 2018 (Egitto, Marocco, Nigeria, Tunisia e Senegal) che hanno l’ingrato compito di provare a migliorare il miglior risultato assoluto di un’africana nella Coppa del Mondo: i quarti di finale. Il calcio africano negli ultimi […]

Calcio : sarà sfida Marocco-Nord America per la sede del Mondiale 2026 anche se…. : sarà sfida tra il Marocco ed il terzetto Stati Uniti-Canada-Messico per l’organizzazione del Mondiale 2026 di Calcio? Al momento sembrerebbe di sì. Il condizionale è d’obbligo perché il 68° congresso della Fifa, in programma il prossimo 13 giugno, può ribaltare il quadro della situazione. In particolare, è stato precisato che la decisione prevede due strade: la scelta tra i Paesi menzionati oppure l’apertura ad una nuova ...

Calcio - l’Italia sfida l’Argentina per dimenticare la delusione “Mondiale” e ripartire verso un nuovo ciclo : L’amichevole più triste della storia della Nazionale italiana. Ma anche un punto di partenza per risalire dal baratro e guardare con fiducia al futuro. L’Italia si accinge ad affrontare l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester nel test in programma domani, venerdì 23 marzo alle ore 20.45, ma la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia ha reso decisamente cupo il clima intorno ad un gruppo che ha bisogno di ...

Calciomercato - Griezmann : 'Futuro? Deciderò tutto prima del Mondiale' : Antoine Griezmann non vuole vivere la stessa estata della scorsa stagione, anche perché quest'anno c'è la Coppa del Mondo e lui vuole viverlo da protagonista. Pensare al futuro e dover parlare con ...

L'ex stella del Calcio Mondiale Romario si candida a governatore di Rio de Janeiro : L'ex stella del calcio Romario de Souza ha deciso di candidarsi alla guida di Rio de Janeiro alle prossime elezioni brasiliane di ottobre. Entrato in parlamento nel 2010 col partito Socialista, Romario è stato...

Calciomercato Milan - preso uno dei migliori talenti del Calcio Mondiale Video : Momento molto particolare per il #Milan dopo la sconfitta contro l'Arsenal, che ha eliminato la squadra allenata da Gattuso da questa edizione dell'Europa League. Un'eliminazione che ancora brucia moltissimo, dal momento che il Milan era andato in vantaggio a Londra, grazie ad uno splendido gol di Calhanoglu, che ha beffato Ospina da più di venticinque metri di distanza. Poi l'arbitro ha deciso di assegnare all'Arsenal un rigore inesistente e ...

Hawking - dal cosmo al Calcio : tutti i suoi consigli per l'Inghilterra al Mondiale : Chissà cosa ne pensa il commissario tecnico della l'Inghilterra Gareth Southgate, accetterà i consigli della scienza per provare a portare a casa la coppa del Mondo? Massimiliano Vitelli

Fifa - Infantino : "In Russia il Mondiale più bello e spettacolare di sempre. L'utilizzo della Var aiuta e migliora il Calcio" : Intervista esclusiva al presidente della Fifa a 100 giorni dall'inizio della rassegna: "Dispiace per l'Italia, ma ci sono le persone giuste per ripartire"