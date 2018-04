Calciatori di tutto il mondo | unitevi le dita E lasciate i social

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018) A fregarci è sempre quel tasto lì: «Invio». L’ultimo a esserci caduto è il difensore della Juventus, Mehdi Benatia, che ha attaccato con insulti osceni il comico Maurizio Crozza. Seguirà multa della Juventus, forse le scuse di Crozza, di sicuro una riconciliazione a favore di telecamera. Il problema è un altro. Date uno smartphone a un calciatore, e quello ne combinerà di tutti i colori. Stra-pagati, stra-controllati. Alcune società – come Juventus e Milan – hanno stilato un decalogo per evitare gaffes sui. Eppure, la buccia di banana è sempre in agguato. E scivolarci sopra è un attimo. A Natale Nainggolan si era filmato ubriaco, mentre bestemmiava e urlava improperi; salvo poi accusare chi aveva messo in giro suiil suo video (lui stesso, in effetti). In queste ore Donnarumma è stato attaccato per aver postato un video dove – dopo la parata ...