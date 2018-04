Cagliari | da domani squadra in ritiro per match con Bologna

calcioweb.eu

: RT @CagliariCalcio: Rossoblù in campo questa mattina a Novarello. Domani pomeriggio nuova seduta, a Cagliari, e l'inizio del ritiro in vist… - PisuDavi : RT @CagliariCalcio: Rossoblù in campo questa mattina a Novarello. Domani pomeriggio nuova seduta, a Cagliari, e l'inizio del ritiro in vist… - Quellidelsito : RT @CagliariCalcio: Rossoblù in campo questa mattina a Novarello. Domani pomeriggio nuova seduta, a Cagliari, e l'inizio del ritiro in vist… - Cagliari_1920 : Il Cagliari si allena a Novarello: da domani squadra in ritiro in vista del Bologna #cagliaricalcio -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Dopo il ko con l’Inter di ieri sera a San Siro, ilha ripreso subito gli allenamenti per iniziare a preparare la gara contro il, in programma domenica 22 aprile alla Sardegna Arena alle ore 12.30. Questa mattina larossoblù si è allenata al centro sportivo ‘Novarello’.pomeriggio ladi Lopez si ritroverà al centro sportivo di Assemini per una nuova seduta di allenamento, al termine della quale inizierà ilin vista della partita con i felsinei. (AdnKronos) L'articolo, dainperconsembra essere il primo su CalcioWeb.